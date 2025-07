Európska elektrická sústava je obrovský, navzájom prepojený organizmus, v ktorom musí všetko fungovať s takmer dokonalou presnosťou. Celý systém je postavený na striedavom prúde, kde frekvencia 50 Hz slúži ako citlivý ukazovateľ rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny. Ak sa frekvencia vychýli čo i len o 0,2 Hz, hrozí narušenie stability sústavy. Aby sa tomu predišlo, hráči na trhu – od výrobcov cez distribútorov až po veľkých spotrebiteľov – denne predpovedajú, koľko energie budú potrebovať alebo dodávať.

Ak realita nesúhlasí s plánom, vzniká takzvaný odchýlka. Odchýlky sú bežné, no systém ich doteraz dokázal flexibilne a efektívne vyrovnávať. Subjekty, ktoré pomáhajú stabilizovať sieť, boli finančne odmeňované. Tí, ktorí spôsobili nerovnováhu, platili pokuty. Tento princíp motivoval firmy k zodpovednému správaniu a investíciám do technológií ako batérie či inteligentné riadenie spotreby.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) však oznámil zásadnú zmenu: všetky subjekty platiť za každú odchýlku – bez ohľadu na to, či pomáhajú alebo škodia systému. Argumentom má byť boj proti údajným špekulantom, no úrad nedodal žiadne dáta, analýzy ani konkrétne prípady zneužívania. Reakcia biznisu bola okamžitá – Klub 500, RÚZ aj Asociácia priemyselných zväzov rozhodnutie ostro kritizovali. Mnohé priemyselné firmy totiž investovali do technológií, ktoré im umožňovali odchýlky kompenzovať a tým si znižovať náklady.

Zmena má zároveň silný finančný rozmer. Trh s odchýlkami presahuje hodnotu 100 miliónov eur ročne. Tieto peniaze dostávajú subjekty, ktoré pomáhajú systém vyrovnávať. Po novom by však poputovali do rúk štátnej spoločnosti SEPS, ktorá spravuje prenosovú sústavu. Išlo by fakticky o novú skrytú daň. Zvýšenie nákladov pre firmy môže spôsobiť rast cien elektriny, zníženie ich marží a obmedzenie investícií.

Kritika smeruje aj k inému paradoxu: ÚRSO sa inšpiruje Maďarskom – krajinou, ktorá zaviedla rovnaký model a kde sa poplatky za odchýlky vyšplhali až na 20 eur za MWh. Oproti tomu zvyšok Európy smeruje k podpore flexibility, decentralizácie a cezhraničnej spolupráce. Právnici upozorňujú, že slovenský krok môže byť v rozpore s legislatívou EÚ, keďže potláča motiváciu spotrebiteľov reagovať na trhové podnety a obmedzuje konkurenciu.

Zároveň sa otvára otázka nezávislosti regulátora. ÚRSO má byť odborným a politickým orgánom. Realita je však iná – podľa podcastu ide o politicky riadenú inštitúciu, ktorá vykonáva rozhodnutia v súlade s vládnymi prioritami. Namiesto podpory čistej energie, decentralizovaných riešení a technologických inovácií sa Slovensko vracia späť – k centralizácii, plynovým elektrárňam a vyššej štátnej kontrole nad trhom.

Energetika je komplexná, technická a často neviditeľná. No práve preto je dôležité jej porozumieť. Ako v podcaste zaznelo: „Pochopenie týchto vecí je kľúč k tomu, aby sme robili rozhodnutia, ktoré krajinu posunú vpred“. Slovensko však ide späť - neodôvodnenými zásahmi do systému si škodí samo.