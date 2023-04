V auguste tohto roka sa v juhoafrickom Durbane uskutoční 15. samit predstaviteľov krajín BRICS. Jednou z tému bude spôsob, ako vytvoriť novú obchodnú menu, ktorá by nahradila americký dolár.

„Naším cieľom by malo byť písanie nových pravidiel vo finančnej sfére, aby sme umožnili používanie spoločnej meny,“ povedal Alexander Babakov, zástupca predsedu ruskej Štátnej dumy.

Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika svojou rozlohou predstavujú viac ako štvrtinu zemského povrchu, štvrtinu globálneho HDP a 40 percent celkovej svetovej populácie. Ak sa rozhodnú, že je čas zbaviť sa dolára, ich snaha natrvalo ovplyvní svetový finančný poriadok.

Bol to bývalý ekonóm Goldman Sachs, Jim O’Neill, ktorý v roku 2001 vymyslel a začal používať termín BRICs. „Americký dolár hrá príliš dominantnú úlohu v globálnych financiách,“ napísal J. O’Neill. „Kedykoľvek sa Federálny rezervný systém pustí do sprísňovania menových podmienok alebo naopak do ich uvoľňovania, dôsledky na hodnotu dolára a reťazové efekty sú dramatické“.

Menová politika je len jeden z dôvodov, prečo konkurenti Spojených štátov majú záujem znížiť jeho vplyv. Ďalšie sú politické pri snahe vymaniť sa spod americkej finančnej závislosti. S tým, ako sa globálny finančný systém pod americkou nadvládou stal zbraňou voči Rusku, ich snahy sa zväčšujú.

Celý posledný rok Čína a India platila za ruské komodity v renminbi a rupiách. Peking požiadal krajiny zálivu, aby v priebehu nasledujúcich troch až piatich rokov plne využívali šanghajskú burzu na vyrovnanie obchodov s ropou a plynom v renminbi.

Pesimizmus ohľadom budúcnosti dolára sa nešíri len z radov nespokojných štátov, ale aj finančného sektora a médií. Rana Foroohar z Financial Times varovala pred „postdolárovým svetom“; jej kolega Martin Wolf sa obáva, že dominancia dolára ustúpi bipolárnemu medzinárodnému menovému systému so Spojenými štátmi na jednom konci a Čínou na druhom. Gita Gopinath, zástupkyňa výkonného riaditeľa Medzinárodného menového fondu vidí multipolárny menový poriadok.

Veľké banky sú tiež skeptické, pokiaľ ide o vyhliadky pokračujúcej dominancie dolára, Zoltan Pozsar z Credit Suisse predpokladá, že pred nami je multipolárny menový poriadok založený na komoditách. Pred rokom Cristina Tessari a Zach Pandl z Goldman Sachs varovali, že dolár by mohol nasledovať osud britskej libry a stať sa sekundárnou menou.

Do akej miery sú tieto predpovede realistické? To sa ešte len uvidí, avšak štáty ako Zimbabwe a Venezuela ukazujú, že budúcnosť amerického dolára bude viac závisieť od dôveryhodnosti a praktického využitia jeho nasledovníka ako od politických ambícií nespokojných štátov.