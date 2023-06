Posledné týždne prezentujú britské médiá dramatickú situáciu v domácej ekonomike. Po vysokých cenách energií z minulého roka teraz kvári domácnosti prichádzajúca hypotekárna kríza. Rast úrokových sadzieb podľa think-tanku Institute for Fiscal Studies spôsobí, že pre viac ako milión domácností sa hypotekárne splátky navýšia minimálne o 20 percent ich disponibilného príjmu.

Na rozdiel od Švédska, kde nie sú dlžníci chránení pred rastom úrokových sadzieb dlhšími fixáciami, v Spojenom kráľovstve sa budú úrokové sadzby refixovať iba postupne. S každým novým kvartálom bude stovky tisíc dlžníkov vystavených skokovému navýšeniu hypotekárnych splátok.

Tieto obavy ešte znásobili stredajšie dáta, ktoré ukázali, že inflácia ostáva omnoho väčším problémom, ako by si politici želali. Miesto poklesu májovej inflácie ale prišlo vo Veľkej Británii k jej stagnácii na najvyššej úrovni zo všetkých krajín G7.

Okrem tvrdohlavo vysokej hlavnej inflácie na úrovni 8,7 percenta, k novej inflačnej panike prispela jadrová inflácia, ktorá vzrástla na 31-ročné maximum 7,1 percenta. Tieto nepekné čísla výrazne zvýšili očakávania, že Bank of England bude pokračovať v zvyšovaní úrokových sadzieb, čím ďalej zhorší hypotekárnu situáciu mnohých domácností.

Hneď po inflačných dátach peňažné trhy plne započítali rast úrokov na úroveň šesť percent a zvýšili šancu, že už vo štvrtok BoE navýši sadzby o pol percenta. Momentálne centrálna banka zvyšovala úroky 12-krát po sebe od 0,1 k 4,5 percentám.

Práve v tomto momente sa začínajú ukazovať dôvody pretrvávajúco vysokej inflácie a jej následky. Pretože rast inflácie je len začiatkom problémov, ktoré budú mať pre britskú ekonomiku fatálne dôsledky. A viac menej naznačia, kam sa bude vyvíjať aj situácia na Slovensku.

Paradoxne, BoE bola prvá hlavná centrálna banka, ktorá začala úrokové sadzby zvyšovať na konci roka 2021. Spravila tak tri mesiace pred Federálnym rezervným systémom a sedem mesiacov pred ECB. Zjavne to nestačilo. A rovnako zjavne to ukázalo, že vyššie úrokové sadzby nemajú na mieru inflácie zďaleka tak veľký vplyv, ako by si centrálni bankári želali.

Napriek tomu, že ceny pohonných hmôt v krajine poklesli, inflácia ostala stabilná. Dôvod je pomerne zábavný. Je ním výrazné zvýšenie cien leteniek, dovoleniek, hudobných podujatí, hier a hračiek. Spojené kráľovstvo potvrdilo, že po rokoch pandémie, ľudia potrebujú zábavu, nech stojí, čo stojí. Vysoké ceny dovoleniek a leteniek sú len jednou z radovánok.