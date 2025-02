Deglobalizácia, zvýšené výdavky na obranu, dedolarizácia a obavy o dlhovú a fiškálnu stabilitu: všetky tieto faktory, ktoré sa v poslednom období vďaka krokom Trumpovej administratívy ešte viac posilnili, zvyšujú neistotu a nahrávajú komoditám. Tie sa zatiaľ ukazujú ako jeden z jasných víťazov. Zvýšený dopyt po kľúčových komoditách poháňajú obavy z možných problémov na strane ponuky. Index Bloomberg Commodity Total Return sa minulý týždeň vyšplhal na nové 27-mesačné maximum, pričom zisk v jednom momente presiahol od začiatku roka 10 %. Následne sa však koncom týždňa objavilo vyberanie ziskov. “Tento výkon pohodlne prekonáva americký akciový trh, kde index S&P 500 napriek novému rekordu dosiahol v tomto roku zisk len 3,4 %, zatiaľ čo index MSCI World sa obchoduje s rastom okolo 4,5 %,” hovorí Ole Hansen, hlavný komoditný stratég Saxo Bank.

Európa a Ázia stale platia za plyn trikrát viac ako USA

Protichodné sily poháňali ceny zemného plynu v USA a Európe. “Kým americké futures prudko rástli v reakcii na silný zimný dopyt a export LNG dosahoval rekordné maximá, v Európe cena referenčnej hodnoty Dutch TTF klesla na mesačné minimum pod 50 EUR/MWh. Obchodníci sa zamerali na vývoj na Ukrajine, prichádzajúce miernejšie počasie a rekordný export LNG z USA, ktorý priniesol určitú úľavu,” upozornil expert Saxo Bank. V priebehu posledných pár týždňov sa tak rozdiel medzi dvoma regionálne zameranými futures trhmi znížil o 27 %. Avšak cena, ktorú európski a ázijskí spotrebitelia a priemysel platia v porovnaní s ich americkými náprotivkami, je stále viac ako trikrát vyššia.

Ropa uviazla v strede

Dve hlavné referenčné hodnoty ropy v New Yorku a Londýne smerovali k najlepšiemu týždennému zisku od začiatku januára. “V tejto chvíli sa domnievame, že trh zaujal relatívne neutrálny, ale nervózny postoj, pričom Brent sa obchoduje blízko stredu nášho očakávaného rozpätia pre tento rok, teda medzi 65 a 85 USD za barel,” vysvetlil O. Hansen.

Dodávky sú na viacerých miestach narušené, pričom trh sa musí vyrovnať aj s čoraz nestálejším tokom správ z Washingtonu, ktorý na jednej strane zvýšil vyhliadky americkej produkcie, na druhej strane však vyvoláva obavy o vyhliadky globálneho rastu a dopytu. Expert Saxo Bank dodáva, že na vrchole toho všetkého sa čaká na rozhodnutie OPEC+ o produkcii. “Domnievame sa, že skupina bude pravdepodobne postupovať opatrne, ponechá produkciu nezmenenú a opäť zopakuje výzvu na dodržiavania limitov”.

Zásoby medi na 5-ročnom maxime

Minulý týždeň kvôli clám vyvrcholil tlak na ceny medi obchodovanej v New Yorku, keď ceny High Grade futures vyskočili nad 4,8 USD za libru, čo je deväťmesačné maximum, čím sa rozdiel medzi prémiou v New Yorku a Londýne rozšíril na takmer 50 centov za libru alebo viac ako 1 000 USD za tonu pri použití londýnskej kotácie. Odvtedy ceny síce klesli a prémia sa zúžila na 27 centov za libru, je to však stále zvýšené v porovnaní s normálnym rozdielom okolo 5-10 centov. Medzitým zásoby medi v skladoch monitorovaných tromi hlavnými futures burzami zaznamenali silný nárast, pričom minulý týždeň ich úroveň dosiahla päťročné maximum 616,4 tisíc ton.

Striebro drží krok, zatiaľ čo zlato konsoliduje pred dosiahnutím 3 000 USD

Rally drahých kovov pokračuje už ôsmy týždeň v rade, pričom základný impulz a “strach z premeškania príležitosti” sa miešajú s pokračujúcim dopytom koncových používateľov zo strany centrálnych bánk a individuálnych investorov, ktorí hľadajú ochranu pred “zlým svetom”.

Spotové zlato dosiahlo minulý týždeň nové maximum blízko 2 955 USD za uncu. Nasledovalo však vyberanie ziskov, ktoré mohlo vyvolať vyjadrenie ministra financií USA Scotta Bessenta, ktorý odmietol špekulácie, že by sa vláda chystala prehodnotiť svoje zlaté rezervy z 42,22 USD za uncu na trhovú hodnotu – krok, ktorý by zvýšil hodnotu zlatých rezerv ministerstva približne o 740 miliárd USD. “Zachovávame náš optimistický cenový výhľad pre drahé kovy. Striebro dokázalo držať krok s najnovšou rally zlata napriek obavám ohľadne vplyvu ciel. Po takmer nepretržitom raste od polovice decembra môže zlato korigovať nižšie o viac ako 100 dolárov na 2 818 USD bez toho, aby to poškodilo celkové optimistické nastavenie,” dodáva hlavný komoditný stratég Saxo Bank.

Ole Hansen Ole Hansen je odborníkom v obchodovaní s využitím všetkých druhov investičných nástrojov. Môže sa pochváliť viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami s nákupmi aj predajmi. Do Saxo Bank prišiel v roku 2008 a stal sa súčasťou jeho strategického a analytického tímu ako vedúci stratégie komodít. Pred príchodom do Saxo Bank Ole Hansen 15 rokov pracoval v Londýne, kde bol zodpovedný za chod obchodného výkonného tímu pre multi-asset Futures a Forexové hedžové fondy. V súčasnosti sa sústreďuje predovšetkým na vývoj komodít. Jeho týždenná správa na tému komodity je pravidelne publikovaná na online báze a v printových médiách po celom svete.