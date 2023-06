Prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že nebude znovu kandidovať, hoci by mala veľkú šancu na znovuzvolenie. Pre väčšinu poslancov a bývalých ministrov sú to rovnako nepochopiteľné slová ako vyrovnaný rozpočet a zodpovedné hospodárenie.

Aj keď je prezident v našich podmienkach najmä reprezentatívna funkcia, jej význam rastie v časoch, keď sa poslanci doslova odtrhnú z reťaze v rámci legislatívnej smršte.

Zaujímavým príkladom je nový zákon na ochranu spotrebiteľov. V rámci prílepku na poslednú chvíľu sa k nemu Milanovi Vetrákovi z OĽaNO podarilo prepašovať novelu Občianskeho zákonníka, ktorá by, zjednodušene povedané, trestala médiá za to, že budú citovať politikov. Každý odvysielaný výrok by si najskôr museli overiť.

V praxi by tak médiá zrejme nemohli vysielať tlačové besedy naživo. To sa síce javí ako príspevok k psychohygiene národa, ale v konečnom dôsledku to znamená faktickú cenzúru.

SaS teraz žiada prezidentku o veto. Ešte aj Boris Kollár hovorí o nekorektnom prístupe poslanca Vetráka.

Celý príbeh nám ukazuje dve veci. V prvom rade to, ako poslanci opovrhujú legislatívnym procesom vrátane riadneho pripomienkovania. Sú to takí pašeráci legislatívnych prílepkov. Dokonca aj tí, ktorí na to nemajú kvalifikáciu z minulosti.