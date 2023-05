Denník N nedávno uverejnil rozhovor s novým ministrom financií Michalom Horváthom s názvom „Verejné financie sú historicky v najhoršom stave, treba konať“. Titulok nenechal chladného bývalého štátneho tajomníka ministerstva Marcela Klimeka, ktorý reagoval blogom „Fakty o verejných financiách ukazujú omyl ministra“.

Argumentuje v ňom, že v ten istý deň ratingová agentúra S&P Global Ratings zlepšila výhľad ratingu Slovenska a výnosy dlhopisov sú stabilné, rovnako ako dlh krajiny. „Šíriť do sveta, že krajina má najhoršie verejné financie v histórii, je hazardovaním so Slovenskom, “ uzatvára M. Klimek.

Celá táto kontroverzia však vznikla v nešťastnom titulku. Nový minister totiž povedal niečo s odlišným významom: „Po prechodnom zlepšení aj počas ťažkých časov sa nachádzame v historicky najhoršej situácii, čo sa týka udržateľnosti verejných financií, a preto treba konať“. Nehovoril tak o súčasnom stave, ale o budúcom stave štátnej kasy.

Mohlo by sa zdať, že obaja majú svojim spôsobom pravdu a debata by sa mohla uzavrieť. Avšak takmer každá politická rozprava o rozpočte sa začína a končí číslami, ktorým takmer nikto nerozumie, čo politici zneužívajú na propagáciu svojich zásluh. Situácia je však pomerne jasná a nie je to v prospech bývalého vedenia ministerstva.

Spravovanie štátnej pokladnice sa pod vedením Hegera a neskôr Matoviča a opäť Hegera spolu s jeho štátnymi tajomníkmi skončilo neblaho. Za mnoho zlého nemôžu len oni, ale aj koaliční a opoziční poslanci prijímaním populistických zákonov. Nič to ale nemení na veci, že bývalé vedenie ministerstva financií argumentuje historicky nízkym deficitom v minulom roku. V skutočnosti sa však k tomuto výsledku dostalo ako slepé kura k zrnu.