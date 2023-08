Keď v roku 2011 S&P Global ako jediná z trhoch kľúčových ratingových znížila Spojeným štátom americkým rating, politici v Bielom dome hromžili. A hromžili rovnako aj začiatkom augusta, keď podobný krok spravila ratingová agentúra Fitch.

Ministerka financií Janet Yellenová nazvala rozhodnutie ako „chybné“ a „úplne bezdôvodné“. „Rozhodnutie agentúry Fitch je mätúce vo svetle ekonomickej sily, ktorú vidíme v Spojených štátoch,“ dodala J. Yellenová.

Biely dom a Fed sú ohľadom ekonomiky nadmieru optimistickí a snažia sa celý svet presvedčiť, že prichádza „mäkké pristátie“. Fitch si to však nemyslí a na konci roka očakáva začiatok ekonomickej recesie, ktorá ďalej zhorší hospodárenie vlády.

Už teraz, za prvých 9 mesiacov fiškálneho roka, dosiahol americký rozpočtový deficit úroveň 1,4 bilióna dolárov, o 170 percent viac ako pred rokom. Ide o obrovské číslo vzhľadom na „silnú“ americkú ekonomiku.

Čo je pre vládnych demagógov horšie, projektované príjmy začínajú prudko klesať. Finančný trh vystrašila informácia, že v najbližšom kvartáli si vláda hodlá požičať jeden bilión dolárov - o štvrť bilióna dolárov viac, ako predpokladala ešte pred tromi mesiacmi.

Krátkodobú americkú fiškálnu pozíciu zabíja spomaľujúca sa ekonomika, keď sa daňové príjmy prepadajú. Politici v Bielom dome so samozrejmosťou tvrdia, že ekonomika a fiškálna pozícia je silná. Pritom rozpočtový deficit v tomto roku sa odhaduje na 6,3 percenta HDP, čo je dokonca viac ako v prípade Slovenska.

No zďaleka to nie je iba o krátkodobých finančných problémoch. Podľa agentúry Fitch dosiahne americký dlh do roku 2025 úroveň 118 percent HDP. A to je len začiatok. Kongresový rozpočtový úrad odhaduje, že počas najbližšej dekády sa dlh krajiny zvýši o ďalších 20 biliónov dolárov.

Amerika je na neudržateľnej fiškálnej ceste.