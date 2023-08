Sú dve možnosti. Prvá je, že Európania milujú banky; a je im jedno, aké výnosy dostávajú na svojich vkladoch. Druhá je, že o investovaní vedia iba málo a tak sa nechajú pripraviť o desiatky miliárd eur na nízkych úrokových sadzbách za svoje vklady.

Napríklad, priemerná úroková sadzba na bežné vklady v eurozóne dosahuje len 0,23 percenta. Komerčné banky si pritom môžu ukladať hotovosť v ECB za 3,75 percenta. Ide o značný nepomer v neprospech sporiteľov.

O niečo vyššie sadzby získajú vklady s dlhšou splatnosťou, kde prím hrajú vklady s 3-mesačnou výpovednou lehotou. Tie sú úročené sadzbou 1,37 percenta. Aj vďaka tomuto rozdielu európske firmy a domácnosti znížili objem vkladov na bežných účtoch za posledný rok o vyše 500 miliárd eur a veľkú časť z neho presmerovali na termínové účty alebo účty s výpovednou lehotou.

Napriek tomu zarobili iba drobné. Potvrdzuje to rozdiel v porovnaní so Spojenými štátmi, kde sporitelia nasmerovali až jeden bilión dolárov do peňažných fondov, ktoré poskytujú omnoho vyššie výnosy, keďže sú primárne naviazané na krátkodobé vládne pokladničné poukážky či dlhopisy.

Výnosy peňažných fondov v USA presahujú päť percent a sú minimálne rovnako bezpečné ako vklady v amerických bankách. Nie je preto prekvapujúce, že záujem o ne dosiahol výrazne vzrástol a momentálne ich objem momentálne dosahuje takmer tretinu amerických úspor.

V Európe je situácia zúfalá. Tunajšie peňažné fondy prakticky neexistujú a ak existujú, ide o bankové dlhopisy, nie o vládne dlhopisy. Ich výnos je síce na slušenej úrovni 3,4 percenta, no ich veľkosť dosahuje iba 30 percent amerického objemu, hoci veľkosť úspor je porovnateľná.

Problém je jednoducho vysvetliteľný – na nákup fondov peňažného trhu je potrebný investičný účet. Kým v Spojených štátoch má investičný účet viac ako 60 percent obyvateľov v Nemecku je to len 15 percent a na Slovensku len málokto.

Keďže európske banky čelia minimálnej konkurencii zo strany alternatívnych investícií, neexistuje dostatočný dôvod na to, aby výrazne zvýšili úroky na vklady. Jednoducho, kde nie je konkurencia, veci nefungujú ideálne. A tak politici získajú pocit, že nefunkčný trh treba začať riadiť.