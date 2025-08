Prvý augustový týždeň priniesol sériu udalostí, ktoré ovplyvňujú nielen svetovú, ale aj slovenskú ekonomiku. Od Trumpových ciel cez porovnávanie ruskej a nemeckej ekonomiky až po debaty o ziskoch bánk, zvýšení DPH či zavedení elektronických faktúr – všetky témy majú jedno spoločné: dotýkajú sa peňaženiek ľudí aj firiem.

Nové Trumpove clá pomôžu Slovensku (01:40 – 10:35)

Spojené štáty zaviedli nové clá na dovoz z Európy vo výške 15 %. Pre Slovensko je to paradoxne dobrá správa – pôvodne hrozili až 30-percentné sadzby, ktoré by tvrdo zasiahli náš automobilový priemysel. Výsledkom je kompromis, ktorý síce nie je optimálny, ale znižuje neistotu.

Odborníci však upozorňujú, že dohoda je krehká a Trump ju môže kedykoľvek zmeniť podľa toho, či Európa splní záväzky v oblasti nákupu americkej energie či zbraní. USA pritom získali viac geopoliticky než ekonomicky – zvýšené clá síce krátkodobo plnia americký rozpočet, no náklady nakoniec zaplatia spotrebitelia.

Rusko nie je Nemecko, Fico opäť zavádza (10:35 – 17:10)

Premiér Robert Fico vyvolal diskusiu, keď vyhlásil, že ruská ekonomika je dnes silnejšia než nemecká. Opozícia tento výrok označila za nezmysel a čísla jej dávajú za pravdu – nemecké HDP je viac než dvojnásobné, export diverzifikovaný a životná úroveň neporovnateľná.

Rusko sa udržuje nad vodou vďaka vojnovému hospodárstvu a obchádzaniu sankcií. Pod povrchom však tlie nestabilita: vysoké úrokové sadzby na úrovni 20 % ohrozujú financovanie firiem aj domácností a môžu viesť k finančnej kríze. Naopak, nemecká ekonomika aj napriek problémom zostáva pilierom európskeho hospodárstva.

Bankové dane opäť zaplatia len ľudia (17:10 – 23:50)

Slovenské banky v prvom polroku zarobili 574 miliónov eur. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok to skomentoval otázkou, či sa zisky opäť nerozdelia len medzi zahraničných akcionárov.

Ekonomická realita je však iná – návratnosť kapitálu bánk na Slovensku je okolo 10 %, čo je skôr priemer v európskom meradle. Každý pokus o dodatočné zdaňovanie sa preto premietne späť do poplatkov a úrokov pre klientov. Už dnes patrí Slovensko medzi krajiny s najvyššími hypotekárnymi sadzbami v eurozóne, čo najviac zasahuje mladých a strednú triedu.

DPH smeruje maďarskou cestou (23:50 – 27:50)

Progresívne Slovensko upozornilo, že vláda pripravuje zvýšenie DPH na 25 %. Premiér Fico to poprel, no skúsenosť s minuloročným zavedením transakčnej dane naznačuje, že tento scenár je reálny.

Štátna kasa totiž čelí miliardovému výpadku daňových príjmov – namiesto očakávaného rastu výnosov prinieslo zvyšovanie daní opak: viac podnikateľov sa presunulo do sivej ekonomiky. Zvýšenie DPH by bolo najjednoduchším riešením, ale dopadlo by najmä na spotrebiteľov zo strednej triedy.

Finančná represia prichádza (27:50 – 33:20)

Od roku 2027 budú musieť platcovia DPH povinne vystavovať elektronické faktúry a v reálnom čase ich posielať finančnej správe. Ministerstvo financií si od tohto kroku sľubuje zníženie daňových únikov a vyšší výber DPH.

Pre podnikateľov to znamená viac kontroly, ale aj potenciálne zjednodušenie administratívy – elektronické faktúry by mohli nahradiť dnešné kontrolné výkazy. Odborníci to vnímajú ako krok správnym smerom, ktorý však musí byť nastavený v spolupráci s biznisom, inak sa môže premeniť na ďalšiu byrokratickú záťaž.

