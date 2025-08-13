Slovensko sa po rokoch vracia k myšlienke výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Projekt, ktorý sa spomína už od roku 2009, chce vláda Roberta Fica stavať s americkým Westinghousom. Ambícia priniesť krajine moderný reaktor je nepochybná, otázkou však ostáva, či si to Slovensko môže dovoliť.
Odhadované náklady 13 až 15 miliárd eur predstavujú viac ako desať percent HDP – násobne viac, ako v iných krajinách. Odhadovaná cena vyrobenej elektriny sa tak môže vyšplhať až na 200 eur za MWh, čo je dvojnásobok dnešnej trhovej ceny. Financovanie projektu preto bude kľúčové – najčastejším modelom je dlh, ktorý často tvorí 30 až 40 percent z celkovej sumy, no existujú aj možnosti zapojenia súkromného kapitálu či priemyselných odberateľov podľa fínskeho modelu Mankala.
Slovensko má momentálne jednu z najvyšších mier výroby elektriny z jadra na svete – približne 66-percentný podiel. Na jednotnom európskom trhu však energetická sebestačnosť neznamená automaticky lacnejšiu elektrinu pre domácnosti. Význam má skôr v politickej než ekonomickej rovine, čo ukazuje aj príklad Francúzska, kde sa lacné jadro spája s domácimi cenovými dohodami a subvenciami.
Podľa odborníkov by bolo vhodné diskutovať aj o alternatívach. Obnoviteľné zdroje sú dnes technologicky aj cenovo výrazne dostupnejšie než pred desiatimi rokmi, no ich rozvoj na Slovensku brzdí najmä vláda.
Kľúčové strategické otázky tak znejú: Potrebujeme nový reaktor okamžite, alebo vieme počkať na možno lacnejšie či flexibilnejšie technológie? Má byť projekt čisto štátny, alebo sa doň majú zapojiť aj súkromní investori? A aký bude reálny vplyv na cenu elektriny pre domácnosti a priemysel?
Výstavba veľkého jadrového zdroja je investíciou na sto rokov, ktorá môže posilniť stabilitu dodávok, ale zároveň výrazne zaťažiť verejné financie. Preto je nevyhnutné, aby rozhodnutia vychádzali z odbornej a ekonomickej analýzy, a nie len z politických deklarácií. Bez otvorenej diskusie o všetkých možnostiach hrozí, že sa Slovensko zaviaže k drahej a málo efektívnej ceste, ktorej náklady ponesú opäť raz daňoví poplatníci.