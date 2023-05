Reagujúc na náhly kolaps Silicon Valley Bank, André Esteves, vyšší brazílsky bankový manažér, nedávno pre Bloomberg povedal, že „riziko pre SVB zo zvyšovania úrokových sadzieb by bolo zrejmé akémukoľvek bankovému stážistovi v Latinskej Amerike“. Pre niektorých bude táto poznámka znieť dosť trúfalo od niekoho z regiónu, ktorý nemal nedostatok problémov v bankovom sektore. Napriek tomu Estevesov sentiment odzrkadľuje rastúce obavy celého sveta ohľadne politiky Federálneho rezervného systému a jeho nepriaznivých dopadov na ostatné krajiny.

Len v posledných troch rokoch Fed nezvládol cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, čelil obvineniam z nelegálneho obchodovania, pochybil v dohľade nad bankami a niekoľkokrát prispel k trhovej volatilite namiesto jej upokojenia prostredníctvom nekonzistentnej komunikácie.

Tieto zlyhania vníma verejnosť čoraz zreteľnejšie. Inflácia je príliš dlho príliš vysoká, čím sa ľudom znižuje kúpna sila a najviac zasahuje chudobných. Kolapsy bánk boli dostatočne vážne na to, aby Fed spustil „výnimku systémového rizika“, čím umožnil ochranu vkladov aj pre banku, ktorá nebola považovaná za systémovo dôležitú. To však zvýši náklady na poistenie vkladov, ktoré zaplatia všetci americkí sporitelia. Tieto udalosti, vrátane hrozby menšej dostupnosti úverov, zvyšujú riziko, že USA upadnú do recesie, čo zvýrazňuje príjmovú neistotu v stále pomerne silnej ekonomike.

Problémy Fedu by mali znepokojovať všetkých. Strata dôvery priamo ovplyvňuje jeho schopnosť udržiavať finančnú stabilitu a usmerňovať trhy v súlade s jeho dvojitým mandátom - udržiavania cenovej stability a podpory maximálnej zamestnanosti. Osobne si nepamätám časy, keď by sa toľko bývalých úradníkov Fedu stavalo tak kriticky voči ekonomickým projekciám tejto inštitúcie

Medzinárodné sťažnosti na zlyhania Fedu (a ich nepriaznivé globálne dôsledky) sa objavujú všade. Minulý október Edward Luce z Financial Times zachytil aktuálnu náladu v komentári s titulkom: „Svet začína nenávidieť Fed“. A ešte nedávno, počas tlačovej konferencie, švajčiarski úradníci zaoberajúci sa núdzovým predajom druhej najväčšej banky v krajine poukázali na zlyhanie SVB ako príspevok k ich problémom.

Ani si nepamätám časy, keď boli trhy tak neústretové voči avizovanému smerovaniu politiky Fedu. Rozdiel medzi jeho deklarovanou úrokovou trajektóriou ku koncu roka 2023 a očakávaniami trhu bol nedávno až celý jeden percentuálny bod. To je pre centrálnu banku v centre globálneho finančného systému mimoriadne veľká medzera. Trhy naďalej odporujú všetkému, čo počuli a čítali od Fedu, a predpokladajú zníženie sadzieb už možno v júni.

Nekonzistentná komunikácia Fedu tiež nepomohla. Nedávny výskum zistil, že „volatilita trhu je počas tlačových konferencií súčasného predsedu Jeroma Powella trikrát vyššia ako počas tých, ktoré viedli jeho predchodcovia, keď trhy majú tendenciu zmeniť svoju pôvodnú reakciu na vyhlásenia výboru“.