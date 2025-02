Nie veľmi dlhý prejav amerického viceprezidenta J.D. Vancea, na tohtoročnej Mníchovskej bezpečnostnej konferencií ktorá sa konala v dňoch 14. až 16. februára, pôsobil ako studená sprcha pre Európu. Najviac sa venoval kritike kvality európskej demokracie. Niektorí to pochopili ako vyhlásenie ideologickej vojny Európskej únií.

Ešte s predstihom, v stredu 12. februára šéf Pentagónu Pete Hegseth priblížil vojensko-politický obsah tejto studenej sprchy. Na druhý deň, po kritike za to, že takéto odkrytie kariet bolo „školáckou chybou“, svoje vyjadrenia nevrlo doplnil tým, že nakoniec až Donald Trump rozhodne o amerických podmienkach pre Ukrajinu, najmä o možnostiach jej členstva v NATO. To však nič nemení na skutočnosti, že svojou školáckou chybou odkryl americké karty pre Európu...

Kľúčové odkazy pre európskych spojencov sú nasledovné: USA sa postupne sťahujú z Európy, ich hlavným smerom je Čína. Európski spojenci v NATO majú prevziať zodpovednosť za konvenčnú bezpečnosť v Európe. Američania sa na Ukrajine nebudú vojensky angažovať. Ak sa tam budú angažovať európske či mimoeurópske jednotky, bude to mimo článku 5 zmluvy o NATO, čiže bez nároku na pomoc spojencov z Aliancie.

Americký minister obrany zopakoval Trumpovu požiadavku „päť percent HDP na obranu“. Trump v minulosti povedal, že tých členov Aliancie ktorí na obranu nevynaložia dosť peňazí, USA nebudú v prípade konfliktu s Ruskom brániť. Na návšteve Poľska v piatok 14. februára potom Hegseth ešte pripomenul, že nemožno očakávať, aby americká vojenská prítomnosť v Európe trvala stále.

Zhrnuté: Američania v prípade konvenčnej vojny v Európe nebudú zasahovať. Tým členom NATO ktorí nevynakladajú päť percent HDP na obranu, možno neposkytnú ani nepriamu pomoc. Žiadnu pomoc im neposkytnú ani v prípade, že by sa ich vojská dostali do vojny s Ruskom na Ukrajine, lebo tu už dopredu vylúčili aktiváciu článku 5.

Aby toho nebolo málo, Trumpov zvláštny vyslanec pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg sa cez konferenčný víkend nechal počuť, že rokovaní o ukončení ukrajinskej vojny sa zúčastnia USA, Rusko a Ukrajina; nie však iné európske štáty. Pre európskych spojencov mohol znieť ako výsmech odkaz, ktorý im poslal minister zahraničných vecí USA Marco Rubio z rusko-amerických rokovaní o Ukrajine, ktoré sa konali v utorok 18. februára v saudskom Rijáde: Vraj „v určitom bode“ budú sedieť pri rokovacom stole aj zástupcovia Európskej únie – pretože uvalili na Rusko sankcie.

Čo sa dlho očakávalo, sa nakoniec stalo. Američania prestávajú garantovať staré geopolitické hranice v Európe a vymedzenie tých nových prenechávajú Európanom. USA do vojny s Ruskom nepôjdu, budú len zďaleka „garantovať“, aby nedošlo ku globálnej jadrovej vojne.

Figa borová je dnes asi najvyvážanejším artiklom nielen v smere z USA do Európy, ale aj zo západnej Európy do našich končín. Ukázalo to i stretnutie európskych lídrov zvolané na pondelok 17. februára. Zo strednej Európy tam pozvali len Poľsko. Je to aj prejavom sklonu Západoeurópanov, vnímať malé štáty strednej a východnej Európy nie ako partnerov, ale objekt svojej politiky. Tento sklon sa prejavuje najmä v čase ohrozenia. Ako napovedá naša historická skúsenosť, v takom prípade to môžeme „dostať“ z hociktorého smeru, skôr než sa stihneme zorientovať odkiaľ vietor fúka.

Nová situácia vyžaduje aj zmenu názorov na našu bezpečnosť. Doteraz sme čakali, že nás bude brániť niekto iný. Ale ako sme to zažili už neraz v histórií, očakávaný obranca nás môže nielen zradiť, ale pod vplyvom kolonizačných reflexov sa môže nakoniec zmeniť na útočníka. Diplomacia je skvelá vec, ale potrebujeme vybudovať aj bezpečnostnú architektúru spoločnosti, vrátane moderného a komplexného branného systému. Inak sa ocitneme v situácií, keď otvorené dvere môžu prilákať zlodeja. Slovensko má príliš strategickú polohu na to, aby sme mohli a priori očakávať, že sa tak nestane.