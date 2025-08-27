Slovensko vstupuje do ďalšieho kola fiškálnej konsolidácie, ktoré sa môže stať trvalým stavom. Napriek dvom predchádzajúcim kolám zostáva deficit verejných financií na úrovni približne piatich percent HDP a tlak na nové škrty či zvyšovanie daní neutícha. Neustále zvyšovanie daní vedie k spomaleniu rastu a vyššej inflácii, pričom riešením by mali byť reformy, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie a podporia investície.
Situáciu zhoršuje aj vysoká cena energií. Medializuje sa spor medzi priemyselníkmi a energetikmi o vysoké ceny elektriny. Klub 500 upozorňuje, že drahá energia likviduje fabriky, ktoré buď krachujú, alebo presúvajú výrobu do krajín s lacnejšími zdrojmi. Slovenské elektrárne naopak tvrdia, že problém nie je v samotnej cenotvorbe, ale v nákupnej stratégii podnikov – mnohé firmy nakupujú elektrinu na volatilnom spotovom trhu namiesto dlhodobých kontraktov.
Situáciu zhoršuje systém emisných povoleniek, ktoré podľa odhadov zvyšujú cenu elektriny v Európe o 30 percent. Hoci ide o funkčný trhový mechanizmus, otázkou zostáva, či sú ambiciózne klimatické ciele EÚ realistické v čase, keď ekonomika klesá a konkurencia zo zahraničia má podstatne lacnejšiu energiu. Ďalšou výzvou je nefunkčný jednotný energetický trh – kým krajiny ako Španielsko či Francúzsko majú hlboko podpriemerné ceny elektriny, Slovensko, Poľsko či Taliansko patria k drahším. Riešením by boli masívne investície do prepojenia sietí, ktoré sa odhadujú na stovky miliárd eur. K tomu však treba politickú vôľu.
Pre Slovensko, ako vysoko priemyselnú krajinu, je to existenčná otázka. Príklad Slovalca ukazuje, že bez stabilnej a dostupnej energie môžu fabriky zaniknúť. Podobný osud hrozí aj oceliarňam, ktoré čelia prebytku lacnej ocele z Ázie. V budúcnosti sa preto časť ťažkého priemyslu môže presunúť do krajín so stabilne lacnou energiou, napríklad do Švédska alebo Nórska, kde majú k dispozícii hydroelektrárne a veternú energiu.
Podcast zároveň upozornil, že vysoká cena energie má aj pozitívnu stránku – motivuje k novým investíciám a rozvoju zdrojov. Otázkou je, kto tieto investície zaplatí a akú úlohu má zohrávať štát. Vlastníctvo elektrární či dotovanie cien môže byť riskantné a viesť k neefektívnosti. Optimálnym riešením ostáva funkčný trh, hoci krátkodobo to znamená tlak na priemysel.
O týchto otázkach sa bude diskutovať aj na konferencii TREND Priemysel a energetika 23. septembra v Bratislave. Medzi hlavnými témami bude budúcnosť slovenského biznisu pri vysokých cenách energií, úloha jadra a obnoviteľných zdrojov, robotizácia, ale aj to, či zbrojársky priemysel môže nahradiť automobilky. Slovensko čelí najväčším výzvam od svojho vzniku a rozhodujúce bude, či dokáže nájsť kompromis medzi priemyslom, energetikou a štátom, ktorý udrží konkurencieschopnosť a zabezpečí dlhodobý rast.
