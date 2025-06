V podcaste Sumár týždňa TRENDU z 6. júna 2025 Ronald Ižip a Marek Janitor rozoberajú viacero aktuálnych tém z domáceho aj zahraničného diania.

1. Trump verzus Musk – rozpad aliancie ega a vplyvu (00:00 – 15:35)

Podcast sa začína napätou výmenou medzi Donaldom Trumpom a Elonom Muskom, dvomi kedysi spojencami, ktorí dnes vedú verejnú vojnu plnú osobných útokov. Moderátori rozoberajú, ako sa z nich stali rivali, pričom za konfliktom stoja nielen rozdielne vízie, ale aj typická narcistická povaha oboch mužov. Podcast poukazuje na to, aké nebezpečné môžu byť silné ega na čele krajiny alebo firmy.

2. Slovenská ekonomika v klesajúcej špirále (15:35 – 23:45)

Centrálna téma slovenského bloku podcastu sa točí okolo výstražnej správy NBS: firmy vykázali prepad ziskov o 17 %, tržby klesli o 10 %, zatiaľ čo náklady na prácu rastú. Investície sú prakticky nulové, zahraniční investori strácajú dôveru a domáce firmy hľadajú uplatnenie radšej v zahraničí. Diskutujúci kritizujú absenciu strategického plánu a varujú, že kombinácia politickej nestability, útokov na EÚ, rastúceho daňového zaťaženia a korupcie vedie Slovensko do neudržateľnej pozície. Pripomínajú, že krajina sa v očiach investorov čoraz viac podobá na „banánovú republiku“.

3. Nemecký reformný kurz – zníženie daní v časoch problémov (23:45 – 28:00)

V kontraste k Slovensku podcast vyzdvihuje reformné úsilie nemeckej vlády kancelára Friedricha Marxa. Tá pripravuje rozsiahle opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti: zníženie dane z príjmu právnických osôb, výhodné daňové odpustky na nové technológie, elektroautá a investície do výskumu a vývoja. Moderátori oceňujú nemecký prístup ako rozvážnu a systémovú snahu o oživenie ekonomiky cez súkromný sektor. Ukazujú aj ideologický rozdiel: kým Slovensko rieši krízu populisticky, Nemecko stavia na dlhodobé reformy a dôveru v trhové mechanizmy.

4. Daňová úľava verzus sviatočný škrt – začiatok demontáže sociálneho štátu (28:00 – 31:00)

Ďalšou témou bol návrh vlády zrušiť transakčnú daň pre živnostníkov a malé firmy s obratom do 100-tisíc eur, no kompenzovať to zrušením pracovného voľna 17. novembra. Moderátori to označujú za prvý krok k demontáži sociálneho štátu – paradoxne zo strany vládneho tábora. Tento krok pripraví zamestnancov nielen o deň odpočinku, ale aj o príplatky.

5. Dôvera v EÚ verzus slovenská skepsa – Eurobarometer ako lakmusový (31:00 – 37:33)

Záver patrí prieskumu Eurobarometer, podľa ktorého Európskej únii dôveruje 52 % Slovákov, zatiaľ čo dôvera vo vládu a parlament je výrazne nižšia (31 %, resp. 26 %). Diskutujúci to považujú za silný signál, že občania vnímajú Brusel ako záruku stability, v kontraste s chaotickou domácou politikou. Vláda reaguje útokmi na europoslancov a šírením nepriateľskej rétoriky, čo podľa moderátorov odráža strach z odhalenia korupčných káuz a útek pred zodpovednosťou. Podcast uzatvára apelom na návrat k racionalite a potrebu začať budovať dôveru doma.