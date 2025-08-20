Hlavnou témou podcastu bol stav európskeho automobilového priemyslu a čínska konkurencia. Ronald Ižip upozorňuje, že Čína ohrozuje európske automobilky omnoho viac než regulácie EÚ či clá v USA. Jej výhodou je vertikálna integrácia – kontrola surovín, lacnejšie batérie a vlastná výroba väčšiny komponentov. Čínske firmy sú zároveň agilnejšie, rýchlejšie inovujú a majú ploché riadenie, čo im umožňuje prispôsobiť modely za pár týždňov, nie rokov. Európske automobilky sú brzdené byrokraciou, odbormi a pomalosťou rozhodovaní.

Diskutovalo sa aj o budúcnosti elektromobility – dnes tvoria elektromobily na Slovensku len asi 4,4 % trhu a väčšina verejnosti je skeptická k úplnému zákazu spaľovacích motorov od roku 2035. Možným riešením pre Európu je orientácia na luxusné značky (Ferrari, Porsche) či poskytovanie služieb s vyššou pridanou hodnotou. Podcast uzatvárajú obavy, že politika EÚ často nahrádza trhové mechanizmy príkazmi, čo znižuje konkurencieschopnosť.

Video si môžete pozrieť aj na YouTube

TREND PODCAST
Neprehliadnite

Slovenská ekonomika šliapla na brzdu: nulový rast, rekordné dlhy a pôžičky drahšie než Gréci