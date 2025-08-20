Hlavnou témou podcastu bol stav európskeho automobilového priemyslu a čínska konkurencia. Ronald Ižip upozorňuje, že Čína ohrozuje európske automobilky omnoho viac než regulácie EÚ či clá v USA. Jej výhodou je vertikálna integrácia – kontrola surovín, lacnejšie batérie a vlastná výroba väčšiny komponentov. Čínske firmy sú zároveň agilnejšie, rýchlejšie inovujú a majú ploché riadenie, čo im umožňuje prispôsobiť modely za pár týždňov, nie rokov. Európske automobilky sú brzdené byrokraciou, odbormi a pomalosťou rozhodovaní.
Diskutovalo sa aj o budúcnosti elektromobility – dnes tvoria elektromobily na Slovensku len asi 4,4 % trhu a väčšina verejnosti je skeptická k úplnému zákazu spaľovacích motorov od roku 2035. Možným riešením pre Európu je orientácia na luxusné značky (Ferrari, Porsche) či poskytovanie služieb s vyššou pridanou hodnotou. Podcast uzatvárajú obavy, že politika EÚ často nahrádza trhové mechanizmy príkazmi, čo znižuje konkurencieschopnosť.
