Nemeckí a americkí predstavitelia automobiliek, ktorí sa zúčastnili tohtoročného autosalónu v Šanghaji, možno očakávali, že po trojročnej absencii spojenej s pandémiou si zatancujú víťazný tanec. Namiesto toho sa stretli s krutou realitou: desiatky nových elektrických vozidiel vyrobených v Číne zvyšujú svoj trhový podiel.

V priebehu niekoľkých rokov pozdvihol vzostup elektrických vozidiel čínsky automobilový priemysel na celosvetové popredné miesto. Čínsky export áut už v roku 2022 predbehol nemecký a predpokladá sa, že krajina tento rok predbehne Japonsko a stane sa najväčším svetovým exportérom áut.

V Šanghaji čínski spotrebitelia ignorovali ponuky od BMW, Volkswagenu a Mercedesu v prospech nových modelov od čínskych výrobcov BYD a Nio. V porovnaní s novými čínskymi automobilmi s ich špičkovými batériami a senzormi sa nemecké elektromobily zdali takmer zastarané. Po celé desaťročia nemeckí inžinieri zdokonaľovali spaľovacie motory; teraz hrozí, že revolúcia elektromobilov spôsobí, že celé ich technologické know-how sa stane neaktuálnym.

Vzhľadom na to, že automobilový sektor predstavuje štyri percentá nemeckej zamestnanosti, môže krajina čeliť „čínskemu šoku“ porovnateľnému s tým, ktorý zažili Spojené štáty a ďalšie krajiny s vysokými príjmami na začiatku 21. storočia. Po vstupe Číny do Svetovej obchodnej organizácie v roku 2001 čelili západní výrobcovia tvrdej konkurencii zo strany čínskych firiem, počnúc výrobkami s nízkou pridanou hodnotou, ako je textil, nábytok a odevy, ale potom v sofistikovanejších odvetviach, ako sú počítače a elektronika.

V rokoch 2000 až 2010 sa podiel čínskeho tovaru na celkovom dovoze USA zvýšil o 25 percentuálnych bodov, čo prispelo k deindustrializácii „hrdzavého pásu“ a k transformácii americkej ekonomiky a politiky. Na rozdiel od toho, čo predpovedali ekonómovia, pokles dovozu konkurujúcich sektorov nebol kompenzovaný zvýšením exportu do Číny. Okrem toho si prepustení pracovníci ľahko nenašli nové zamestnanie a tí, ktorí si ho našli, dostali znížené mzdy. Pokles zamestnanosti vo výrobe prispel k nárastu „úmrtí zo zúfalstva“ a pripravil pôdu pre víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA v roku 2016, keďže región, ktorý je najviac vystavený čínskej dovoznej konkurencii, prešiel výrazným posunom doprava.

Existujú jasné signály, že Nemecko už zažíva svoju vlastnú verziu čínskeho šoku. Do minulého roka bolo čistým exportérom áut. Teraz vôbec prvýkrát dováža z Číny viac áut, ako vyváža. Od januára do augusta 2022 Nemecko doviezlo z Číny 1,8 milióna áut, no vyviezlo len 1,7 milióna. (Podobný trend je zrejmý v sektore obrábacích strojov, kde export Číny prevýšil export Nemecka).