Už dlhé roky sú prepoisťovacie kampane zdravotných poisťovní o dobrom marketingu a o ponuke benefitov. Poisťovne majú minimum možností ako bojovať o zákazníka pre absentujúce definovanie nároku pacienta a aj pre neexistujúci konkurenčný boj pri výbere poistných produktov.

Situácia sa však môže zmeniť a game changer bude mať i konkrétne meno: Nemocnica Bory.

Kým súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera neváhali, v princípe, ani sekundu a uzatvorili s Nemocnicou Bory zmluvu, tak štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa váhala ešte niekoľko rokov pred samotným spustením ostrej prevádzky nemocnice.

Všeobecná zdravotná poisťovňa tesne pred otvorením ambulantnej časti nemocnice napokon s Bormi zmluvu podpísala, no akosi zabudla dodať, že nebude, zatiaľ, rozšírená aj pre poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Riaditeľ nemocnice Bory Ľuboš Lopatka v nedávnom rozhovore povedal: „Spomeniem ešte jeden fakt, keď sme boli v zdravotnej poisťovni Union, tak sme u vedenia poisťovne videli radosť nad tým, že budú môcť svojim klientom poskytnúť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. Podobne to bolo aj pri Dôvere, ktorá prístup k službám Nemocnice Bory využíva ako silný benefit pre svojich poistencov“.

Lopatka síce explicitne nepovedal, že pri rokovaniach s VšZP, ergo so štátom podobný pocit nemal, no medzi riadkami to jasne naznačil.

Pre ľudí je bežné, že ak je niečo nové, tak to chcú skúsiť. Špeciálne, ak ide o modernú zdravotnú starostlivosť v priestoroch, ktoré nepripomínajú béčkové horory.

Úlohou zdravotných poisťovní je pre svojich poistencov nakupovať zdravotnú starostlivosť u poskytovateľov a ich svätým právom je rozhodnúť sa, komu zmluvu dajú a komu nie. V prípade, ak má VšZP zabezpečené, že sa ich pacienti dostanú k obdobnej alebo lepšej zdravotnej starostlivosti, tak je rozhodnutie štátnej poisťovne nemocnicu Bory nezazmluvniť v poriadku.

Konkurenčné zdravotné poisťovne to však zjavne vidia inak a od Borov budú nakupovať všetku dostupnú zdravotnú starostlivosť. Marketingové a PR oddelenia Unionu a Dôvery budú mať vďaka tomu o niečo ľahšiu pozíciu pri permanentnej prepoisťovacej kampani. Stačí totiž akcentovať, že ich poistenci budú mať prístup k zdravotnej starostlivosti v nemocnici Bory.

Vstupenkou do Borov bude preukaz poistenca s logom súkromnej poisťovne, poistenci VšZP vstúpia iba v prípade, že si budú ochotní náklady na zdravotnú starostlivosť zaplatiť z vlastného vrecka. Nejeden pacient tak určite urobí a zdravotnú starostlivosť si zaplatí, no jeho kroky z Borov budú smerovať priamo do pobočky Unionu alebo Dôvery.

Všeobecná zdravotná poisťovňa tak získa ďalšiu konkurenčnú nevýhodu a exodus poistencov bude pokračovať i naďalej.

Zodpovednosť leží na pleciach vedenia štátnej poisťovne, no vzhľadom na to, že do volieb ostáva len niekoľko mesiacov, je tak dosť možné, že striháme meter aj do výmeny značnej časti vedenia VšZP. Zmenšenie poistného kmeňa už bude problémom niekoho iného.

Kľúčovou otázkou je, či je vedenie VšZP nezávislé a svojprávne. Navonok sa tvária, že sú nezávislou entitou, na ktorú politici nemajú dosah. Tejto fantazmagórii však neverí naozaj nikto. VšZP nie je zo svojej podstaty nezávislou firmou, ktorá o sebe rozhoduje bez vonkajších vplyvov akcionára, ergo štátu. Práve akcionár notoricky stratovej poisťovne totiž púšťa likviditu žilou vždy, keď je to potrebné. Len za posledné tri roky od volieb poslal „Všeobecke“ finančné injekcie do základného imania vo výške stoviek miliónov eur.

Ak teda niekto rozhoduje a povoľuje, či môže VšZP zazmluvniť Bory, tak to nie je jej primárne vedenie, ale politici v pozadí. Nuž a riaditeľ štátnej poisťovne Richard Strapko bol do svojej funkcie nominovaný ešte za čias, kedy stál na čele vlády Igor Matovič a na čele ministerstva zdravotníctva Marek Krajči, ktorý nad ním zjavne držali nielen ochrannú ruku, ale fungovali aj ako bankomat pre VšZP. Štát márnotratnému synovi vždy ochotne poslal stovky miliónov, aby mohla párty pokračovať.

Pred voľbami sa však už nenájde samovrah, ktorý by sa pokúsil zabehnutý scenár záchrany VšZP cez navýšenie základného imania, ktoré je dnes v záporoch číslach, zopakovať. Ak štátna poisťovňa Bory zazmluvní, tak sa to udeje s politickým požehnaním vedenia tejto krajiny.