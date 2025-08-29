Časť ľudí vyznáva akýsi „kult prítomnosti“. Vravia, že ich nezaujíma minulosť, pretože tá už nie je; ani budúcnosť, lebo tá ešte nie je. A hľadajú teologické, filozofické, spoločenské či iné zdôvodnenia svojho kultu. Problém je, že prítomnosť vlastne neexistuje. Slovami sv. Augustína, prítomnosť „letí tak rýchlo z budúcnosti do minulosti, že je to interval bez trvania.“
Exaktnejšie to popísal aj web New Sciencist. Trvá malý zlomok času, kým na sietnicu nášho oka dopadne svetlo objektu, ktorý vidíme. Dlhšie môže trvať, kým na bubienok nášho ucha dopadne zvuk objektu, ktorý počujeme. Kým mozog dostane tento podnet, trvá to milisekundy a spracovať podnet tak, aby sme si uvedomili okamih „teraz“, dokáže náš mozog asi za sekundu. Komplexnejšie vnemy z oblasti „prítomnosti“ však presahujú do minulosti oveľa viac, než len niekoľko sekúnd. Naša „prítomnosť“ je teda vlastne tvorená minulosťou. Všetko to, čo práve teraz vnímame, pochádza z minulosti.
„Prítomnosť“ je však zároveň medzným pojmom minulosti a budúcnosti. Našou prítomnosťou je tá časť minulosti, ktorú subjektívne vnímame tak, že by mohla presahovať do budúcnosti. Prítomnosťou je domov, do ktorého sa môžeme vrátiť, ak ešte existuje. Alebo rodinný príslušník či kamarát, ak ešte žije. Môžeme sa s ním stretnúť, ozvať sa mu, odpovedať ak sa ozve on. Ak to nepovažujeme za vhodné alebo nemôžeme urobiť, je za tým spravidla náš alebo jeho názor, prípadne nepriaznivé okolnosti. Náš subjektívny vnem prítomnosti je formovaný podľa nášho racionálneho, emocionálneho či morálneho úsudku.
Veľa javov a ľudí z minulosti má „oprávnený“ nárok byť našou prítomnosťou. Je vecou nášho názoru, čo a koho pošleme do minulosti. Či už vyslovíme slovo „minulosť“ urazene, so smútkom, nezáujmom, opovrhnutím, hnevom, alibisticky, povýšenecky, manipulatívne, s účelovou stratou pamäti alebo proste preto, lebo sa nám to práve hodí. Manipulácia s minulosťou však vždy ovplyvňuje náš život: tak osobný, ako aj spoločenský.
Potom je tu oficiálne, politické, vedecké či filozofické vymedzenie súčasnosti. Za súčasnosť sa v tomto kontexte niekedy považuje obdobie od polovice predminulého storočia až doteraz. Takáto „súčasnosť“ má však ďaleko od toho, akú časť minulosti naozaj, ľudsky chápeme a cítime ako časť nášho prítomného času.
Slovenské národné povstanie bolo našou autentickou, ľudskou súčasnosťou určite dovtedy, kým ňou boli ľudia, ktorí si ho pamätali. Zopár účastníkov a pamätníkov Povstania ešte žije. Ale spôsob, akým bolo SNP prítomné doteraz, je nenávratne preč. Povstalecká generácia už prakticky odišla. Na drvivú väčšinu z týchto ľudí sa už nemôžeme obrátiť a opýtať sa ich, napríklad aj na Povstanie – tak ako sme boli zvyknutí v uplynulých desiatkach rokov.
Všetky režimy od roku 1945 istým spôsobom SNP politicky zneužívali. V podstate tie isté oficiálne prejavy, také isté komentáre v médiách počúvame a čítame už osemdesiatjeden rokov. Menia sa v nich často len ideologické súradnice: „ľudová“ sloboda a demokracia, alebo „liberálna“, Varšavská zmluva, alebo NATO.
Lenže niečo podstatné sa zmenilo. Ešte nedávno boli oslavy Povstania autentické. Neboli len tie oficiálne v Banskej Bystrici či v hlavnom meste. Partizánska vatra horela skoro pri každej dedine a bola pre bežných ľudí. Prišli medzi nich aj účastníci SNP. Večer nasledovala neformálna časť s obligátnou diskotékou. Bolo to také nenásilné a prirodzené, že sme si to ani neuvedomovali. Tú oficialitu sme si mohli nevšímať a odkaz Povstania vnímať prirodzene, bez závanu gýčového patetizmu. Hoci niekedy sme ten opakujúci sa rituál vnímali trochu znudene, vnímali sme ho ľudsky. Teraz zostala už len tá oficialita. Až teraz vidíme, ako nám tá ľudská pripomienka SNP chýba.
Keď odíde starý človek, je to zvyčajne pre jeho blízkych obrovská zmena. Hoci je to v rozpore s racionálnou logikou, ak sme na niekoho zvyknutí celý život, máme tendenciu cítiť sa s ním tak, ako keby tu mal byť večne. Je taký „samozrejmý“ ako svet okolo nás. Tvorí ten svet odvtedy, odkedy si ho pamätáme. Odchod povstaleckej generácie je možno jedným z najvýznamnejších kultúrnych posunov našej spoločnosti po roku 1945. Kultúrne prázdno, ktoré po tejto generácií zostalo, nemá kto zaplniť.
Urobili sme málo pre to, aby tie ľudské a autentické oslavy SNP pokračovali aj potom, ako jeho pamätníci odídu do skutočnej histórie. Štát robí to, čo robil vždy: SNP politicky používa. Udržiavanie brannej tradície, kultúry a osvety sa od seba nedá oddeliť. Je to úloha najmä solídnych branných spolkov, ktoré dnes i napriek hlbokej tradícií občianskej brannej činnosti u nás, nerozvíjame. Ťažko to môžeme očakávať od našich politikov, ktorí dnes rozvíjajú skôr brannú dekadenciu a nekultúrnosť, než kultúru.