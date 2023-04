Zíde z titulkov, zíde z mysle. Tak by sa dal charakterizovať pohľad na bankovú paniku z polovice marca. Mnohí na ňu zabudli pri presvedčení centrálnych bankárov, že nejde o systémovú krízu, ale o problémy individuálnych bánk. Ukazuje sa to ako nesprávny predpoklad.

TREND písal, že problémy na čas odídu, keď sa zlepší likvidita po konci kvartálu. Časom sa však zhoršia s tým, ako finančné inštitúcie zatiahnu ručnú brzdu – výrazne znížia poskytovanie úverov a začnú si budovať rezervy, aby sa nedostali do problémov ako Credit Suisse. Posledné čísla z amerického bankového sektora to potvrdzujú.

Bolo len otázkou času, kedy vysoké a stále rastúce úrokové sadzby spolu so spomaľovaním ekonomiky – a tak zhoršovaním kvality dlžníkov – nepritlačia na ďalšie a ďalšie finančné inštitúcie. Počas posledného aprílového týždňa sa objavila nová obeť bankovej paniky.

Sanfranciská First Republic Bank sa dostala na titulky médií po tom, ako zverejnila hospodárske výsledky za prvý kvartál. Regionálna banka, ktorá pred časom svojou bilanciou atakovala hranicu 300 miliárd dolárov sa výrazne scvrkla. Jej vklady počas kvartálu klesli o 70 miliárd dolárov a dosiahli úroveň 105 miliárd dolárov.

Táto suma by bola ešte nižšia, keby v druhej polovici marca americká centrálna banka nedonútila najväčšie americké banky vložiť do First Republic 30 miliárd dolárov. Už po mesiaci je zrejmé, že to nestačilo a záchrana bola neúspešná.

Vklady First Republic v prvom kvartáli poklesli viac, ako sa očakávalo. Akákoľvek banka dokáže v súčasnosti z dôvodu rýchlosti prevodných prípadov prísť o likviditu v priebehu dní, ak nie hodín. Dokumentovala to aj Credit Suisse, ktorá takto prišla o desiatky miliárd dolárov.

Časy, keď nechal J.P. Morgan prepočítavať výbery hotovosti z banky počas paniky v roku 1907 dvakrát, aby natiahol čas, sú dávno preč. Davy stojace pred bankami zmizli a nikdy sa nevrátia. O to ťažšie to majú banky aj regulátori vystavení rýchlym internetovým prevodom.