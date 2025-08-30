Augustové stretnutie Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Zelenským, európskymi lídrami a generálnym tajomníkom NATO vyznelo konsenzuálne, ako aj predošlé stretnutie Trumpa s Putinom. Otázne je, ako sa mu podarí rozdielne konsenzy spojiť.
Putin deklaruje ochotu zastaviť vojnu na Ukrajine za predpokladu „trvalej“ mierovej dohody. Západoeurópski spojenci chcú pre Ukrajinu bezpečnostné záruky podobné piatemu článku zmluvy o NATO. Emanuel Macron sa vyjadril v tom zmysle, že na mier by mali dohliadať západní vojaci. Hovorkyňa ruskej diplomacie Maria Zacharovová na to uviedla, že podmienka neprítomnosti vojakov NATO na Ukrajine stále platí. Podobne zareagoval Dmitrij Medvedev.
Aktéri a ich ciele
Západoeurópsky cieľ je rozmiestniť na Ukrajine dostatočne silnú armádu na to, aby držala na uzde Rusko. A to jednak stratégiou „oceľového dikobraza“ teda vyzbrojením Ukrajiny Západom a jednak, prítomnosťou západných vojsk. Západoeurópske mocnosti chcú takto zabrániť neskoršiemu geopolitickému prieniku Ruska do strednej Európy.
Ťažko si však predstaviť, že by Rusko súhlasilo s týmito krokmi, keďže z nich vyplývajúce riziká boli príčinou ruského útoku na Ukrajinu v roku 2022. Ruským cieľom je neutralizovať Ukrajinu: ovládnutím časti jej územia a premenou toho ostatného na neutrálny, „denacifikovaný“ a „demilitarizovaný“, v praxi od Ruska závislý štát.
Útok na Ukrajinu v roku 2022 sledoval tri scenáre. Rusi sa najprv pokúsili o obsadenie Kyjeva a dosadenie svojej vlády. Keď to nevyšlo, preskupili vojská na juh s cieľom ovládnuť ľavobrežnú Ukrajinu a odrezať štát od prístupu k Čiernemu moru. Keď im ani postup na Odesu nevyšiel, ustúpili za Dneper a spustili vyčerpávajúcu pozičnú vojnu. Evidentným zámerom Moskvy je, po vyčerpaní Ukrajiny v pozičnej vojne, vrátiť sa k predošlým plánom v obrátenom poradí.
Cieľom Washingtonu je vycúvať z procesu a nechať západných ako aj východných Európanov, aby si túto vojnu vyriešili sami. Šéf pentagónu Pete Hegseth krátko po nástupe do funkcie jasne artikuloval, že hlavným „frontom“ pre USA sa stáva ázijsko-tichooceánsky región, kde sa očakávajú vojenské akcie Pekingu. Európsku vojnu Američania vnímajú ako lokálnu záležitosť.
Mierová dohoda?
Trump vylúčil prítomnosť amerických pozemných vojsk na Ukrajine. Británia, Francúzsko a iné štáty svojich vojakov vyslať chcú. O podobe bezpečnostných záruk pre Ukrajinu má rokovať skupina pod vedením šéfa americkej diplomacie Marka Rubia. Sergej Lavrov v reakcií na tento plán vyhlásil, že „Moskva nebude súhlasiť s kolektívnymi bezpečnostnými zárukami dohodnutými bez Ruska“, pričom očakáva účasť Číny na týchto zárukách. Pripomenul princíp nejadrového statusu a neutrality, ktorý je podľa neho podmienkou uznania Ukrajiny ako nezávislého štátu. Odkázal na potrebu ochrany ľudí ruskej národnosti, čo je podľa neho dôvodom, prečo ruské vojská vstúpili na Ukrajinu. Rusko sa stále drží princípov svojho „istanbulského“ memoranda o Ukrajine z júna 2025, kde požaduje redukciu ukrajinských ozbrojených síl a neutralitu štátu.
Je preto nepravdepodobné, že by sa Rusko dohodlo so Západom na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu. Ruská požiadavka „demilitarizácie“ Ukrajiny je v rozpore so západným konceptom „bezpečnostných záruk“. Rusi budú počas rokovaní pokračovať vo vojne. Spoliehajú sa na to, že Ukrajina vojensky stráca dych. Ak by k dohode došlo, taktickým cieľom Kremľa je, aby prípadná mierová dohoda obsahovala ustanovenia, ktorých skutočné či domnelé nedodržiavanie môže viesť k obnoveniu ruských bojových akcií proti Ukrajine.
Taktickým cieľom západoeurópskych metropol je rozmiestniť svoje vojská na Ukrajine pod „rúškom“ mierovej dohody, čo by bolo pre nich ľahšie, ako vstúpiť do prebiehajúceho boja a od prvej chvíle nasadenia čeliť ruskej paľbe. Podobne by bolo výhodnejšie Ukrajinu vyzbrojovať v čase mieru. Túto výhodu Rusi Západu sotva poskytnú.
Vysoká hra
Stretnutie prezidentov Spojených štátov a Ruska na Aljaške vrátilo do hry diplomaciu z čias studenej vojny. Formát dvoch „hlavných veľmocí“ sa nevrátil bezdôvodne. Američania sa radšej dohodnú s Rusmi na ďalšom „delení sveta“, akoby mali vstúpiť do nákladnej účasti na ukrajinskej vojne, za záujmy západných Európanov. Rusko na rozdiel od Sovietskeho zväzu nesúperí s USA o celý svet. Moskva sa snaží získať vplyv v Európe a participovať na globálnej moci s Washingtonom a Pekingom, kde sa bude opierať o ekonomickú moc Číny. Washington dnes už tiež neusiluje o svetovú hegemóniu.
Strata východnej časti Európy Američanov až tak nebolí. To, čo západná Európa vníma ako katastrofu, pri pohľade z Washingtonu, Moskvy a Pekingu môže vyzerať ako racionálne rozdelenie sfér vplyvu, ktoré odráža reálny geopolitický potenciál hlavných svetových hráčov.
Reálna geopolitika
Diplomatický šum okolo plánovaného stretnutia Putina so Zelenským, či ďalšieho stretnutia vo formáte Trump-Putin, Trump-Putin-Zelenský, alebo aj za účasti zástupcov západnej Európy, je sprievodným znakom základných rozporov. V pozadí tohto procesu je tichý obor: Peking už skôr dal jasne najavo, že prehru Ruska na Ukrajine nedopustí, pretože by umožnila koncentráciu amerických síl proti Číne. Ruská prehra je vojensky ťažko dosiahnuteľná, pre Západ vyčerpávajúca a ak by nastala, môže spôsobiť kolaps Ruskej federácie.
Tripolárny svet na ktorom bude participovať aj s Moskvou, Washingtonu vyhovuje viac, ako bipolárny, kde by musel v oslabení, po vyčerpávajúcej vojne s Ruskom (alebo počas nej), bojovať s oveľa ľudnatejšou a kultúrne vzdialenejšou Čínou. Neistota ohľadom toho, čo by sa stalo s ruským územím, prírodnými a spoločenskými zdrojmi ak by utrpelo porážku, je veľká. S predstavou porážky Ruska na Ukrajine, dnes vážne operuje už len západná Európa, ktorej optika neprekračuje regionálny rámec. Globálne mocnosti hrajú svoju vlastnú hru. A o tom, kto do tohto exkluzívneho klubu patrí, rozhoduje aj dnes hlavne ozbrojená sila.