Čo týždeň, to horšie ekonomické dáta. Nielen z pohľadu makroekonómie, ale aj z pohľadu firemných výsledkov, ktoré ukazujú na čoraz väčšie spomaľovanie ekonomiky.

Globálny obchod sa prepadá

AP Møller-Maersk, druhá najväčšia námorná prepravná spoločnosť sveta, pri príležitosti zverejnenia kvartálnych hospodárskych výsledkov prezentovala pomerne pesimistický pohľad na budúcnosť.

Dánska prepravná a logistická skupina v piatok uviedla, že globálny dopyt po kontajneroch v tomto roku poklesne o viac ako jedno percento, potenciálne až o štyri percentá. Týmto odhadom navýšila tempo očakávaného poklesu oproti predchádzajúcemu odhadu.

„Sme uprostred najväčšej korekcie po covidovom boome v rokoch 2021 a 2022,“ povedal nový CEO Vincent Clerc. „Vždy je ťažké zvládnuť takú radikálnu zmenu dopytu.“

Ide o spotrebiteľský dopyt, ktorý sa prepadá na celom svete, od Číny po Spojené štáty. Firmy naň reagujú snahou zbaviť sa svojich zásob vybudovaných počas covidu a znižovaním nových objednávok.

Maersk sa svojimi obavami pridal k DHL, ktorá v prvom polroku zaznamenala 16-percentný pokles objemu leteckej prepravy a 7-percentný pokles objemu lodnej prepravy. Najväčší prepad nastal na dvoch najdôležitejších trasách, spájajúcich Čínu s USA a Európou.

Technologickí giganti šetria

Napriek tomu, že akcie najväčších technologických spoločností zaznamenali v poslednom polroku rast o desiatky percent, ani vyššia kapitalizácia ich neprimäla míňať viac na reklamu.

Najväčšia reklamná spoločnosť sveta WPP, počas týždňa oznámila, že americké technologické firmy v druhom kvartáli prekvapujúco znížili výdavky do reklamy.

Podobné tendencie zverejnil aj týždeň predtým jej konkurent, Interpublic. Ešte počas prvého kvartálu spoločnosť očakávala, že spomaľujúca ekonomika nenaruší plány najväčších spoločností, no o pol roka neskôr sa ukázal opak.

Marketingové výdavky sú prvé, ktoré firmy osekávajú v prípade obáv o budúce príjmy.

Dôvod sa ukázal na konci týždňa, keď výsledky za druhý kvartál oznámil Apple. Potvrdili sa obavy, že smeruje k štvrtému kvartálnemu poklesu tržieb po sebe, čo sa nestalo už dve dekády.

Za príčinu spoločnosť označila pokles dopytu po teflónoch, počítačoch a tabletoch. Vedenie Apple priznalo, že trh so smartfónmi prechádza spomalením, najmä v USA. Je to v rozpore so slovami o „silnej ekonomike“ prezentovanej centrálnymi bankármi.

Ak sa situácia nezmení, Apple bude čoraz viac tlačiť do znižovania nákladov, nielen reklamných. Spoločnosť v druhom kvartáli znížila nábor vo viacerých oblastiach. „Sme veľmi spokojní s našou schopnosťou spomaliť časť rastu nákladov,“ povedal CFO Luca Maestri.

Napriek tomu sa akcie Apple prepadli najviac za posledné mesiace a spoločnosť poklesla pod kapitalizáciu tri bilióny dolárov, ktorú prednedávnom získala ako prvá na svete.

Trh práce sa zhoršuje