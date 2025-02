Po Trumpovom „ťažení” na Kanadu, Mexiko a Čínu sú clá na európske tovary len otázkou času. Prichádzajú v čase, keď európska ekonomika už beztak zápasí s pomalým rastom. Čím dlhšie budú pretrvávať, tým väčší tlak môžeme očakávať na firemné zisky, spotrebiteľské výdavky a celkovú dôveru investorov. V predchádzajúcich obchodných vojnách USA (napr. s Čínou v roku 2018) sa clá považovali skôr za vyjednávací nástroj, ktoré síce poškodili obe strany, ale platili len kým sa dosiahla dohoda. Rovnaký scenár sa môže opakovať aj teraz – no s tým rozdielom, že Európa môže byť tentokrát menej ochotná ustúpiť, keďže geopolitické napätie rastie a dôraz sa presúva na ekonomickú sebestačnosť. Pre investorov je hlavné ponaučenie jasné: pripravte sa na volatilitu a možné dlhodobé narušenia.

Trhy neznášajú neistotu a clá jej prinášajú množstvo. Široký index Stoxx 600 výrazne klesol už po prvých správach a ďalší pokles je možný. „Odhaduje sa, že 10-percentné clo uvalené na európske tovary by mohlo znížiť zisky európskych exportérov o 1 – 2 %, pričom u firiem ako Volkswagen a BMW by strata mohla dosiahnuť 5 % alebo aj viac,“ hovorí Jakob Falkencrone, globálny investičný stratég Saxo Bank.

Najviac exponovaný je automobilový priemysel

Európske automobilky vyvážajú do USA vozidlá v hodnote niekoľko miliárd eur ročne. Trump navrhuje

25 % clo na dovoz európskych áut, čo by výrazne zvýšilo ich cenu pre amerických spotrebiteľov. „Odhaduje sa, že takéto clo by mohlo znížiť zisky niektorých výrobcov o 5 % a viac,“ hovorí Jakob Falkencrone.

BMW, Volkswagen a Porsche sú silne závislé od amerického trhu, čo sa už odráža na ich akciách. Francúzska automobilka Renault a Stellantis (vlastník Peugeot a Fiat) by tiež mohla pocítiť spomalenie rastu predaja.

Luxusný tovar – prémiové značky v ohrození

Európa je domovom najprestížnejších luxusných značiek ako LVMH, Hermès a Burberry, pričom významnú časť tržieb im generujú americkí spotrebitelia. Podľa investičného stratéga ak clá zvýšia ceny, Američania môžu obmedziť svoje výdavky, čo ovplyvní rast tržieb týchto firiem. Investori by sa tak mali mať na pozore.

Priemysel a výroba – neistota v dodávateľských reťazco

Firmy ako Siemens, Schneider Electric a Airbus by mohli čeliť rastúcim nákladom a oneskoreniam kontraktov. Dodávateľské reťazce sú už oslabené predchádzajúcimi narušeniami a akékoľvek nové obchodné bariéry by situáciu len zhoršili.

Poľnohospodárstvo a potraviny – pravdepodobné “bojisko” obchodnej vojny

„EÚ vyváža do USA značné množstvo potravín a nápojov, vrátane francúzskeho vína, talianskeho syra a španielskeho olivového oleja. Clá by mohli znížiť dopyt po týchto produktoch, čo by negatívne zasiahlo firmy v tomto sektore,“ varuje Jakob Falkencrone zo Saxo Bank

Čo sa stane, ak to bude trvať mesiace?

Ak firmy prenesú zvýšené náklady na spotrebiteľov, inflácia v Európe by mohla vzrásť. Niektorí analytici však tvrdia, že celkové ekonomické spomalenie spôsobené clami by mohlo tlmiť inflačné tlaky a udržať ceny na uzde. Ak zostanú clá v platnosti dostatočne dlho, môže to Európu dostať do recesie. Obchodná vojna by mohla znížiť hospodársky rast eurozóny, pričom najväčšie škody by utrpelo Nemecko, vzhľadom na jeho silnú závislosť od exportu. Najviac by trpel automobilový, priemyselný a luxusný sektor, zatiaľ čo domáce firmy by mohli byť odolnejšie.

Ak clá zostanú v platnosti dlhodobo, niektoré európske spoločnosti by mohli byť nútené obmedziť investície, znížiť nábor nových zamestnancov alebo dokonca prepúšťať, čo by vytvorilo tlak na spotrebiteľské výdavky. Ak clá oslabia ekonomický rast, centrálne banky môžu byť nútené skôr znížiť úrokové sadzby. To by síce mohlo pomôcť niektorým podnikom, ale zároveň by to naznačovalo rastúce obavy zo spomalenia ekonomiky.

Čo majú robiť investori?

Investori by mali skontrolovať svoju expozíciu voči americkému obchodu. „Ak vaše portfólio obsahuje európske akcie, ktoré sú silne závislé od exportu do USA, zvážte diverzifikáciu s cieľom znížiť expozíciu voči sektorom citlivým na clá. Napríklad domáce sektory ako verejné služby, telekomunikácie a európske finančné inštitúcie môžu byť stabilnejšie. Aj investovanie mimo Európy môže pomôcť zmierniť regionálne riziká,“ hovorí Jakob Falkencrone, globálny investičný stratég Saxo Bank. Dodáva, že ak trhy reagujú na obavy z ciel prehnane, niektoré kvalitné európske akcie môžu byť atraktívne ocenené. „Investori s dlhodobým horizontom by mohli nájsť dobré príležitosti v spoločnostiach so silnou značkou, cenotvornou silou, minimálnou závislosťou od amerického trhu a odolnými obchodnými modelmi schopnými zvládnuť ekonomické otrasy“.

Jacob Hvidberg Falkencrone So skúsenosťami v oblasti tvorby portfólií, investičných stratégií, makroekonómie a trhových dynamík sa špecializuje na pretváranie zložitých finančných konceptov do jasných a praktických poznatkov prispôsobených investorom na všetkých úrovniach. Ako zástanca demokratizácie investovania sa snaží inšpirovať dôveru a umožniť inteligentnejšie investovanie prostredníctvom efektívnej komunikácie.