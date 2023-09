Čakajú nás voľby. Dôležité čísla najbližších dní budú percentá, ktoré získajú jednotlivé strany. No vo chvíli, keď sa volebné výsledky spočítajú, do popredia by sa mali dostať iné čísla. Konkrétne percento dlhu a percento deficitu. Práve o tom, ako je na tom Slovensko s verejnými financiami sa budeme rozprávať s Jánom Tóthom, predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Pravidelne upozorňujete na to, že situácia vážnejšia, než si možno politici vo svojich predvolebných sľuboch chcú priznať. Povedzme si, ako veľmi vážna.