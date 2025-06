Euro môže v priebehu nasledujúceho desaťročia spochybniť dominantnú úlohu amerického dolára v globálnych rezervách. V nedávnej správe to uviedli analytici z Jefferies Bank. Aj prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagarde je presvedčená, že Európa má práve v tejto chvíli najvyššie šance globalizovať euro.

Podľa nej musí eurozóna túto príležitosť využiť a pomôcť mene získať väčší podiel na svetových rezervách a stať sa životaschopnou alternatívou dolára. „Sme svedkami hlbokej zmeny v globálnom poriadku. Otvorené trhy a multilaterálne pravidlá sa rozpadajú a dokonca ani dominantné postavenie amerického dolára, piliera systému, už nie je isté,“ napísala šéfka ECB v článku pre Financial Times. Podľa nej súčasné zmeny dávajú Európe možnosť získať väčšiu kontrolu nad vlastným osudom.

Tri piliere úspechu

V súčasnosti je euro druhou najpoužívanejšou menou. Predstavuje 20 percent globálnych devízových rezerv, zatiaľ čo americký dolár 58. Zvýšenie globálneho statusu eura by európskym krajinám prinieslo niekoľko výhod vrátane nižších nákladov na požičiavanie, poklesu rizika kolísania meny a väčšej ochrany pred sankciami a donucovacími opatreniami. Dopyt po rezervnej mene navyše býva vysoký, a tak sú investori ochotní akceptovať nižšie výnosy zo štátneho dlhu. „Aby euro dosiahlo svoj plný potenciál, Európa musí posilniť tri základné piliere: geopolitickú dôveryhodnosť, ekonomickú odolnosť a právnu a inštitucionálnu integritu,“ dodala Ch. Lagarde.

Prvým pilierom je posilnenie geopolitického postavenia eura. EÚ je najväčším obchodným partnerom pre 72 krajín sveta, čo predstavuje 40 percent globálneho HDP. Ch. Lagarde tak využíva obchodné dohody na hlbšiu integráciu eura do globálneho obchodu. ECB zároveň rozšírila swapové a repo dohody s kľúčovými partnermi, aby zabezpečila, že likvidita eura zostane základom medzinárodného obchodu.

Druhý pilier sa zameriava na štrukturálne slabiny Európy, ktorými sú nízky ekonomický rast, fragmentované kapitálové trhy a nedostatok bezpečných aktív. Ch. Lagarde v tejto súvislosti presadzuje reformy na dokončenie jednotného trhu, zjednotenie kapitálových trhov a zníženie byrokratickej záťaže. Tretí pilier sa týka inštitucionálnych úprav na predchádzanie patovým situáciám. Šéfka ECB chce, aby v kľúčových oblastiach nahradila jednomyseľné hlasovanie kvalifikovaná väčšina.

Zlatá éra eura?

Jefferies Bank v správe uviedla, že Európe chýba hĺbka a likvidita na trhoch s dlhopismi. Oba tieto aspekty sú práve tým, čo podporuje globálne postavenie dolára. Regulačná fragmentácia, nevyriešené energetické slabiny a neefektívne inštitúcie budú podľa nej naďalej brzdiť schopnosť eura dosiahnuť rezervný status porovnateľný s americkým náprotivkom. „Lagarde má pravdu, keď tvrdí, že súdržnosť eurozóny vrátane odstránenia národných práv veta a prehĺbenia kapitálových trhov je nevyhnutná, ak má euro skutočne konkurovať doláru,“ napísala v správe.

Jefferies Bank súhlasila aj s tým, že súčasná situácia naozaj ponúka Európe skvelú príležitosť. Spojené štáty jej ju v podstate servírujú na zlatom podnose. Analytici pritom poukázali na politické patové situácie a fiškálne obavy v USA, ktoré by mohli urýchliť globálnu diverzifikáciu mimo dolára.

Nigel Green, generálny riaditeľ globálnej finančnej skupiny deVere Group, varoval investorov, že by ambíciám ECB mali venovať väčšiu pozornosť: „Vstupujeme do obdobia, ktoré by mohlo byť zlatou érou eura. Prvýkrát v histórii má v rámci globálnej dominancie reálnu šancu výrazne zmenšiť náskok amerického dolára.“

Investori sa tento rok naozaj hromadne zbavujú dolárových aktív najmä z dôvodu nepredvídateľnej obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Aj centrálne banky posledných päť rokov postupne diverzifikujú portfóliá, pričom znižujú podiel dolára a zvyšujú investície do zlata a eura.