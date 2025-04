V pondelok krátko po začiatku americkej obchodnej seansy vypukol na parkete brokerskej spoločnosti Siebert v dolnom Manhattane krik. Investičný riaditeľ firmy Mark Malek vybehol zo svojej kancelárie a stihol len zachytiť, ako jeho hlavný trader zúfalo vykrikuje: „Trump zvažuje stopku clám!“

Trhy, ktoré celé dni krvácali, zrazu vystrelili nahor. M. Malek tomu neveril. „To je blbosť.“ No o pár sekúnd len neveriacky sledoval, ako akcie raketovo rastú. Enormné straty z rána sa rozplynuli, index S&P 500 vyskočil o 3,4 percenta. Technologický index Nasdaq dokonca v rozpätí pár minút skokovo spevnil o osem percent.

Green

HASSETT: TRUMP IS CONSIDERING A 90-DAY PAUSE IN TARIFFS FOR ALL COUNTRIES EXCEPT CHINA



Red

CNBC: Nobody here at the White House is aware of any plans of any 90 day pause.



WHITE HOUSE TELLS CNBC 90-DAY PAUSE ON TARIFFS IS 'FAKE NEWS'



5 1/2 hours of trading left today. pic.twitter.com/9f8rQTlgkO