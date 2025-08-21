Analytici z Wall Street sú presvedčení, že boom umelej inteligencie má pred sebou ešte dlhú cestu. Napriek tomu Sam Altman, generálny riaditeľ OpenAI a jedna z kľúčových postáv celého odvetvia, pôsobí opatrnejšie.
Na stretnutí s novinármi minulý týždeň prirovnal súčasné nadšenie pre umelú inteligenciu k dot-com bubline z 90. rokov. Vtedy hodnoty internetových spoločností prudko rástli, kým napokon neskolabovali. Altman síce priznal transformačný potenciál umelej inteligencie, zároveň však upozornil, že mnohí investori pri nákupoch takzvaných „AI akcií“ riskujú, že sa zahrávajú s ohňom.
Podobne zmierlivý tón volia aj ďalší ekonómovia a známi investori. Michael Hartnett, stratég z Bank of America, napríklad nedávno pripomenul, že pomer ceny a 12-mesačných ziskov indexu S&P 500 dosahuje úrovne, ktoré v minulosti predznamenali veľký krach na burze. Legendárny investor Ray Dalio pritom ešte začiatkom roka upozornil, že súčasný ekonomický cyklus pripomína obdobie z prelomu milénií.
#SP500 forward P/E ratio stands at 22.5, which is at the 95th percentile since 1988.— Hannibal🐘 (@MacroHannibal) August 19, 2025
Meanwhile the trailing P/E ratio of 27.4 is in the 98th %ile since 1900.
While most #investors think this is a new reality, it is only a temporary occurrence.
Mean-reversion will take place! pic.twitter.com/IBPyydoXuS
Trhový veterán Richard Bernstein preto radí klientom, aby sa vyhli prenasledovaniu „horúcich“ titulov a sústredili sa skôr na stabilné sektory či spoločnosti s pravidelnou dividendou.
Napriek obavám odborníci poukazujú na to, že investície do AI už teraz reálne poháňajú ekonomický rast. V Spojených štátoch dokonca kapitálové výdavky na čipy a dátové centrá prevyšujú spotrebiteľské výdavky. „Umelá inteligencia nie je len technologickým trendom, ale čoraz viac aj základom budúcej ekonomiky,“ zdôraznil Ray Dalio v jednom z nedávnych rozhovorov pre Financial Times. Zároveň však dodal, že rovnako ako na prelome milénia, ani dnes úspech v oblasti technológií nie je automaticky zárukou investičného zisku.