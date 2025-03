Donald Trump sa o akciovom trhu prestal verejne vyjadrovať. Počas prvého funkčného obdobia to bola jedna z jeho najobľúbenejších tém na sociálnych sieťach – a nebolo sa čomu čudovať. Referenčný index S&P 500 vzrástol od jeho zvolenia v roku 2016 do konca nasledujúceho februára o 13 percent a rok zakončil celkovým nárastom o 20 percent.

D. Trump videl akciový trh rásť aj vtedy, keď smeroval prudko nadol. Počas pandémie covid-19 často vyjadroval o ekonomike USA a jej vyhliadkach na zotavenie, pričom často zdôrazňoval hospodárske úspechy pred pandémiou a vyjadroval optimizmus do budúcnosti.

Dňa 24. marca 2020 Trump vyhlásil: „Začíname vidieť svetlo na konci tunela,“ napriek tomu, že nasledujúce dni sa pandemická situácia zhoršovala. Opakovane bagatelizoval vplyv vírusu na ekonomiku a akciové trhy, a v deň najtvrdšieho prepadu, keď technologický index Nasdaq skokovo prepadol o osem percent, investorom odkázal, aby zachovali chladnú hlavu.

Napriek narastajúcim hospodárskym problémom D. Trump často vyzdvihoval rast amerického akciového trhu ako dôkaz odolnosti.

President Trump regularly took credit for a booming stock market during his first term, citing soaring share prices as a measure of his success. But since his inauguration in January, Trump has been relatively muted about stocks. Take a closer look: https://t.co/7xTbmY0Kf4 pic.twitter.com/uSnNVBmpZP