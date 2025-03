Po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta v novembri 2024 zavládla na akciových trhoch eufória. Investori očakávali nižšie dane, menej regulácií a podporu domáceho priemyslu na úkor importov. Spoliehali sa aj na to, že neortodoxné kroky Trumpovej administratívy v rokoch 2017 až 2021 trh neohrozili.

Očakávania sa však rýchlo rozplynuli – akciové indexy klesli o viac ako desať percent v priebehu troch týždňov. Hlavným dôvodom je rastúca obava z druhej fázy obchodnej vojny. Tentoraz sa očakáva výraznejší vplyv než v minulosti.

Pri predchádzajúcich colných opatreniach zavedených v Trumpovom prvom funkčnom období dokázali americké firmy kompenzovať vyššie náklady daňovými úľavami a zrýchlenými odpismi majetku. Výsledkom bol v roku 2018 rekordný rast firemných ziskov a kapitálových výdavkov.

V rokoch 2017 a 2018 vzrástli zisky spoločností v indexe S&P 500 kumulatívne o 43 perent, čo bol jeden z najprudších rastov v modernej histórii, mimo období obnovy po recesii. Aj preto investori na Trumpovu prvú vládu spomínali pozitívne.

Tentoraz sa však podobný scenár nezopakuje. Daňové úľavy sa síce predĺžia, no ich efekt je už započítaný v cenách akcií. Zároveň sa znižovanie daňových príjmov prejavuje na stúpajúcich rozpočtových deficitoch USA, čo môže viesť k obmedzeniu vládnych výdavkov. To by znamenalo nižšie tržby pre firmy.

Pripomienky z minulosti