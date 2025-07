Tesla za druhý štvrťrok nepriniesla pozitívne správy. Americký výrobca elektromobilov zaznamenal jeden z najslabších kvartálov za posledné roky, keď utrpel dvojciferný pokles tržieb aj predaja vozidiel. Aj keď investori boli na zhoršené čísla vopred pripravení, omnoho väčší nepokoj vyvolala zmena v rétorike Elona Muska. Namiesto tradičného optimizmu o budúcnosti mobility a autonómnych technológiách šéf Tesly priznal, že firmu čaká „niekoľko ťažkých štvrťrokov“.

Wall Street analytici označili Muskov tón za jeden z najpesimistickejších v histórii spoločnosti. Tento kontrast oproti jeho obvykle sebavedomému vystupovaniu, ktoré často podnecovalo rast akcií, sa okamžite odrazil na trhu - akcie Tesly po zverejnení výsledkov stratili deväť percent hodnoty, čím prehĺbili svoj tohtoročný prepad na takmer pätinu.

„Investori preukazovali voči Tesle mimoriadnu toleranciu po mnoho štvrťrokov, a to aj napriek zjavným problémom v jej podnikaní. V súčasnosti však zaujímajú realistickejší postoj,“ uviedol pre CNN Garrett Nelson, analytik CFRA Research.

„Budúcnosť robotiky“ na bode mrazu

Tesla sa dlhodobo snaží presadiť nielen ako dominantná sila v automobilovom priemysle, ale aj ako technologický líder v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Táto stratégia má stelesnenie v podobe humanoidného robota Optimus, ktorý mal byť jedným z hlavných pilierov tejto transformácie. No realita vývoja zatiaľ výrazne zaostáva za očakávaniami.

Už v roku 2022 Musk tvrdil, že Optimus by mohol zvýšiť trhovú kapitalizáciu Tesly na 25 biliónov dolárov, pričom do konca desaťročia by sa mal vyrábať v miliónových sériách. Súčasný stav projektu však ukazuje, že splnenie aj podstatne skromnejších cieľov bude pre spoločnosť výzvou. Na rok 2025 Tesla plánuje výrobu len päťtisíc kusov, pričom aktuálna produkcia sa ráta v stovkách.

Minulý mesiac firmu navyše opustil Milan Kovač, viceprezident pre inžinierstvo a vedúci projektu Optimus. Krátko po jeho odchode Tesla zažalovala startup v oblasti robotiky, ktorý založil bývalý zamestnanec, a obvinila ho z krádeže obchodných tajomstiev súvisiacich s vývojom robotov.

Opakujúci sa scenár

Súčasné problémy okolo robotického segmentu Tesly zapadajú do opakovaného modelu extrémne ambicióznych cieľov Elona Muska, ktoré sa buď oneskorujú, alebo sa vôbec nenaplnia.

Podobný osud postihol napríklad sľub o miliónoch robotaxi vozidiel do roku 2020, ktorý sa nikdy nestal realitou. Prvé robotaxíky od Tesly sa konečne dostali do prevádzky len v júni tohto roku, avšak zatiaľ len s obmedzeným spustením v Austine v Texase.

Rovnako sa stále čaká na cenovo dostupný elektromobil „Model 2“ - vozidlo postavené na platforme novej generácie, ktoré malo byť revolúciou vo výrobe a autonómii, s cenou pod 30-tisíc dolárov, a podľa pôvodných plánov sa malo objaviť práve v tomto roku.

„Tesla zatiaľ profitovala z priazne investorov vďaka svojej vizionárskej povahe. Avšak pretrvávajúca stagnácia v automobilovom sektore je príliš vážna na to, aby sa dala ignorovať,“ konštatuje vo svojej správe pre klientov Ben Kallo, analytik Wall Street zo spoločnosti Baird.