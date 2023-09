Investícia do lítia môže mať z dlhodobého hľadiska vysoký potenciál rastu. Podľa mnohých analýz nebude ponuka lítia schopná pokryť vzrastajúci dopyt, čo povedie k nárastu jeho ceny.

98 percent produkcie lítia sa nachádza v Južnej Amerike, Ázii a Austrálii. Lítium je mäkký, striebristo biely kov a obvykle sa získava z lítnej soľanky (slanej podzemnej vody) alebo rúd. Kvôli ložiskám tohto kovu vzniká po celom svete geopolitické napätie. Napríklad vlády v Čile a Mexiku robia kroky na znárodnenie ložísk lítia.

Technológie čistej energie vyžadujú značné množstvo rôznych minerálov a lítium hrá rozhodujúcu úlohu pri vývoji EV (elektrických vozidiel), pretože sú nevyhnutné pre lítium-iónové batérie. Vo výrobu klasických automobilov sa nepoužíva žiadne lítium, ale podľa IEA (medzinárodná energetická agentúra) sa na výrobu jedného elektrického vozidla spotrebuje približne 8,9 kg.

Výrobcovia elektrických vozidiel sa lítiovú zložku aktívne snažia implementovať do výroby, pretože môžu podstatne predĺžiť dojazd vozidla a tiež skrátiť čas nabíjania. Napríklad spoločnosť Toyota Motors nedávno uviedla, že sa presúva k výrobe svojich vlastných polovodičových batérií. Potenciálne prijatie polovodičových batérií by mohlo výrazne zvýšiť dopyt po lítiu. Aj keď používajú oveľa menej grafitu a kobaltu, vyžadujú až o 35 percent viac lítia v porovnaní so súčasnými batériami.

Vzhľadom na rozmach elektromobility uprostred tlaku na nulovú čistú hodnotu emisií, je pravdepodobné, že potreba lítia výrazne vzrastie. Podľa S&P Global (SPGI) sa očakáva, že 50 percent vozidiel bude elektrických do roku 2030. Analytická spoločnosť odhaduje, že to viac ako strojnásobí dopyt po lítiu z 1,2 MMt (milión metrických ton) v roku 2023 na 3,7 MMt v roku 2030.

Očakáva sa, že s urýchľujúcim sa prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo dopyt po lítiu exponenciálne porastie. Ponuka lítia je navyše vzhľadom na zložitý proces ťažby a koncentráciu veľkých ložísk v Južnej Amerike, Ázii a Austrálii obmedzená.

Lítiové batérie sú nielen súčasťou elektroáut, ale využívajú sa aj na účely skladovania solárnej a veternej energie. Lítium sa čoraz častejšie využíva do komponentov v spotrebnej elektronike. Do konca desaťročia bude 95 percent dopytu po lítiu pochádzať z batérií, pričom v roku 2015 to bolo len 30 percent. Aj to môže byť ďalší z dôvodov, prečo zvážiť investície do lítia.

Bloomberg uviedol, že dopyt po lítiu vzrastie v porovnaní medzi rokmi 2022 až 2030 až sedemnásobne vďaka trom kľúčovým faktorom, čo by malo naviesť aj bežného investora na konkrétne investičné tézy.