Keď spoločnosť OpenAI v novembri minulého roka poskytla verejnosti na využívanie četbota ChatGPT, odborníci a investori začali pripúšťať, že umelá inteligencia prinesie veľký impulz aj akciovému trhu. Mnohí predpovedajú, že produkty a služby využívajúce umelú inteligenciu naštartujú vo viacerých odvetviach revolučné zmeny.

Drobní investori pri tom môžu byť hneď od začiatku. Umelá inteligencia, blockchainové technológie, cloudové riešenia či kybernetická bezpečnosť – to všetko sú rastúce sektory, do ktorých by mohol bežný investor investovať cez akcie konkrétnych firiem alebo formou nízkonákladových fondov obchodovateľných na burze (ETF).

Slovenský konzervatívny investor už teraz profituje z boomu okolo umelej inteligencie. Mnohé akciové podielové fondy majú v portfóliách akcie ako Microsoft, Google, Apple, Nvidia či AMD. K dispozícii pre slovenského investora je aj niekoľko ETF alebo aktívne riadených fondov, ktoré sú tematicky zamerané na investovanie do technologických firiem, ktoré by mali v budúcnosti z umelej inteligencie ťažiť. Preferované sú napríklad fondy ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence alebo iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF.

„Otázna je však profitabilita firiem, ktoré boty vyvíjajú. Konkurencia bude aj v tomto sektore nesmierne silná, preto by mal investor ostať stále široko diverzifikovaný,“ varuje Roman Scherhaufer z European Investment Centre.

Hladní po ziskoch

Snaha investorov čo najskôr naskočiť na rozbehnutý vlak s akciami naviazanými na umelú inteligenciu vyvolala preteky aj medzi správcami fondov. Tí sa snažia posilniť ponuku alebo spustiť nové aktívne aj pasívne spravované fondy.

Podľa portálu ETF.com existuje najmenej desať fondov, ktoré majú v názve umelú inteligenciu. V porovnaní s najväčšími spravovanými akciovými fondmi na trhu sú síce stále malé, ale je pravdepodobné, že budú medzi drobnými investormi čoraz populárnejšie. Technologické akcie sú však „prekúpené“ a investori neváhajú prihadzovať na ďalší rast. Pre tých menej skúsených je to tá najhoršia kombinácia – prvýkrát investovať väčšiu čiastku do niečoho, o čom sa všade hovorí ako o „tutovke“.

Desiatky miliónov do nových ETF