Čisté predaje podielových a investičných fondov presiahli od začiatku roka hodnotu pol miliardy eur. Čistá hodnota spravovaných aktív dosiahla v júli 2025 takmer 15,5 miliardy eur. Tieto údaje naznačujú, že záujem Slovákov o investovanie pretrváva aj v neistých časoch. Hlavným motívom je pravdepodobne stále vysoká inflácia, ktorá znehodnocuje kúpnu silu peňažných prostriedkov uložených na termínovaných vkladoch alebo investovaných do štátnych dlhopisov Investor a Patriot.
Ani samotný nákup podielových fondov však nie je automatickou zárukou prekonania vysokej inflácie. Ilustrujú to dáta z Indexu slovenského investora, ktorý skúma výkonnosť sto najväčších podielových fondov dostupných na slovenskom finančnom trhu. Hodnota indexu dosiahla ku koncu júna 2025 úroveň 132,60 bodu. V praxi to znamená, že investícia vo výške 10-tisíc eur zo začiatku roka 2017 má dnes hodnotu 13 260 eur. „Na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 49,6 percenta,“ upozorňuje Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Infláciu tak za sledované obdobie dokázali prekonať len akciové fondy, ktorých kumulovaný výnos dosiahol 85,5 percenta.
Pozor na kurzové riziko
Medzi slovenskými retailovými investormi sú americké akcie veľmi populárne, avšak ich finálny výnos je výrazne ovplyvnený vývojom výmenného kurzu eura voči doláru. Napríklad, kým koncom roka 2022 by investor za predaj amerických aktív v hodnote 100-tisíc dolárov získal takmer 100-tisíc eur, v auguste 2025 by za predaj aktív v rovnakej dolárovej hodnote zinkasoval už len približne 86-tisíc eur. Dôvodom je posilnenie európskej meny na úroveň zhruba 1,16 dolára za jedno euro. Silnejší kurz znevýhodňuje predaj amerických aktív, no naopak, vytvára príležitosť na výhodnejší nákup. Slovenský investor dnes totiž za tisíc eur dostane americké aktíva v hodnote 1 160 dolárov.
Americké indexy sa v úvode druhého štvrťroka 2025 ocitli v dvojciferných stratách. Tento pokles spôsobilo oznámenie amerického prezidenta o zavedení rozsiahlych ciel voči obchodným partnerom, ktoré je súčasťou iniciatívy známej ako „Liberation Day". Následné uzavretie nových obchodných dohôd však straty rýchlo vymazalo a viaceré americké indexy v lete opäť prepísali svoje historické maximá.
V dôsledku posilňovania eura však európski investori plne neprofitovali zo súčasného rastu amerických akcií. „Globálnym akciám sa z pohľadu eurového investora tento „husársky kúsok“ nepodarilo napodobniť, no aj napriek tomu globálny akciový ETF, ktorý nezabezpečuje svoje investície do eura, ukončil druhý štvrťrok v 2,9-percentnom zisku. Podobný výsledok zaznamenali aj akciové fondy, ktoré zakončili kvartál s nárastom o 2,7 percenta,“ hovorí Maroš Ďurik, riaditeľ pre správu aktív (Wealth Management Director) vo WOOD & Company.
Analytik ďalej upozorňuje, že od začiatku roka dosiahli investori v akciových fondoch podobnú výkonnosť ako v prípade globálneho akciového ETF, keď zaznamenali stratu približne tri percentá. „Zaujímavosťou je, že investori, ktorí investovali do globálneho akciového ETF zabezpečeného do eura, boli za prvý polrok v zisku, a to až 8,7 percenta,“ dodáva M. Ďurik.
