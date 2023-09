Hovorí sa, že priznanie problému možno považovať za prvý krok k jeho vyriešeniu. V podnikateľskom prostredí však môže množstvo negatívnych situácií spôsobiť, že firmy o existencii problému vo svojom fungovaní nevedia. Preto TREND oslovil odborníkov, aby prezradili, kedy by už firmy mali zvážiť vnútropodnikovú reštrukturalizáciu.

Tibor Vincze, manažér v divízii podnikového poradenstva, spoločnosť BDO

Je dôležité, aby vedenie podnikov sledovalo varovné signály ako dlhodobé znižovanie tržieb alebo zisku či prehlbujúce sa zaostávanie za konkurenciou, ktoré v mnohých prípadoch odhaľujú práve problém so zastaranými obchodnými modelmi. Veľmi dôležité je pravidelne vyhodnocovať aj oblasť ľudských zdrojov. Strata talentovaných zamestnancov môže byť totiž dôsledkom vnútorných problémov, ktoré sa nezaobídu bez komplexnej reorganizácie. Samotná potreba reštrukturalizácie však nie je determinovaná iba zastaraním. Nezachytenie nových technologických trendov alebo nedostatočná ponuka nových produktov a služieb môže pre podnik znamenať stratu vo forme trhového podielu. Rýchle zmeny na trhu tak automaticky vyvolajú potrebu prehodnotiť podnikateľskú stratégiu podniku. Ak teda spoločnosť čelí niektorým z týchto varovných signálov, možno je na vnútropodnikovú reštrukturalizáciu ten správny čas.

Miroslav Galousek, zakladajúci partner a riaditeľ spoločnosti HRGS

Varovné signály bývajú rôzne a najrýchlejšie ich odhalí finančno-ekonomická analýza podniku. Aj tá však musí byť urobená správne. Ak v podniku nie je finančný riaditeľ alebo ekonóm, ktorý je schopný takúto analýzu kvalifikovane spracovať, firma by si ju mala z času na čas objednať u špecialistu. Firmy si bežne zamieňajú funkciu účtovníka s funkciou ekonóma. Vyhodnocovať finančnú kondíciu podniku však často nie je v jeho možnostiach. Pre manažment je najjasnejším znakom problémov stav, keď klesajú tržby alebo zisk, nedajbože podnik vykáže stratu. Nemusí si to hneď vyžadovať vnútropodnikovú reštrukturalizáciu. Niekedy stačí doladiť niektoré oblasti. Ak už však podnik nevie riadne a včas hradiť ani jeden záväzok, problém je vážnejší a treba ho riešiť. A to, že mne niekto nezaplatil, a preto nemôžem platiť, nie je ospravedlnenie. Podnik si má držať dostatočnú úroveň rezerv a likvidity, aby sa s takýmito situáciami dokázal vyrovnať.

Tomáš Oravec, managing partner spoločnosti Margin Advisory

Pre každý podnik je asi najvýraznejším znakom potreby vnútropodnikovej reštrukturalizácie problém s riadením cash flowu, keď eviduje viaceré záväzky po lehote splatnosti a vedenie podniku sa musí takmer na dennej báze rozhodovať pri nedostatku finančných prostriedkov, ktoré záväzky bude uhrádzať. Podniku sa znižuje pracovný kapitál, nevie efektívne fungovať, realizovať zákazky včas, dosahovať potrebné tržby a neustále vyhľadáva cudzie zdroje, a to najmä v podobe bankových úverov alebo investorov, ktorí však nechodia. Zhoršuje sa atmosféra na pracovisku a vzťahy s obchodnými partnermi. Možností ubúda a problémov pribúda. To všetko sú signály, že v podniku niečo nie je v poriadku a treba osloviť odborníkov na objektívne zhodnotenie stavu podniku, identifikovanie príčin takéhoto stavu a hľadanie riešení, ako z toho von.