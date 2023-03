Najskôr treba drahé energie zaplatiť, až potom s nimi štát firmám pomôže. Ministerstvo hospodárstva spustilo dve nové výzvy na kompenzácie vysokých cien energií, pričom cenový strop nechal na úrovni z minulého roka. Podnikatelia môžu žiadať o kompenzácie za prvé tri mesiace tohto roka až do 30. júna tohto roka, subjekty verejnej správy za celý rok 2023 až do februára 2024.

Minister hospodárstva Karel Hirman však otvorene povedal, že pomoc s energiami nakoniec zaplatia firmy. „Čím viac peňazí minie štát na pomoc s energiami, tým viac sa to premieta do deficitného rozpočtu. V budúcich rokoch bude treba do štátnej kasy peniaze vrátiť. Je pritom jedno, kto bude vo vláde, taký je princíp. Dlh sa bude vracať z daní a poplatkov firiem a podnikateľov, takže tie sa budú zvyšovať,“ spresnil pre TA3.

Analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana však tvrdí, že žiadna priama väzba medzi dotáciami energií a daňou z príjmov firiem či odvodmi subjektov v regulovaných odvetviach nie je. Tento faktor navyše nie je podľa neho podstatný pre firmy, ktoré dokážu nárast daní preniesť na konečných spotrebiteľov.

„Práve občania sú obyčajne tí, ktorí to zaplatia. Bolo by fajn, keby rovnakým spôsobom komunikovali občanom zvyšovanie výdavkov aj ostatní ministri, napríklad zvyšovanie dávok rodinnej politiky. Je smutné, keď minister pripustí, že vláda nie je schopná dostatočne znižovať iné výdavky,“ myslí si R. Ďurana.

Nové výzvy štát vylepšil

Štát firmám uhradí 80 percent nákladov nad cenové stropy. Tie ostali rovnaké ako vlani, teda 199 eur za megawatthodinu (MWh) elektriny a 99 eur za MWh plynu. Limit na žiadateľa je 200-tisíc eur mesačne. Formuláre novej schémy sú jednoduchšie, pomerne rýchlo ich možno vyhodnotiť a ak sa žiadateľ v niečom pomýli, má istý čas na nápravu chýb.

V najbližšom období očakávame vyšší záujem podnikateľov o čerpanie a podporu ako koncom vlaňajška, hovorí pre TREND riaditeľ Slovenskej živnostenskej komory Jaroslav Juriga. Mnohým živnostníkom už skončili kontrakty s dodávateľmi energií a dostali nové cenové výmery.

Ak o pomoc nepožiadajú, môže to byť z rôznych dôvodov. „Napríklad patria medzi malých odberateľov, ďalšia časť z nich vykonáva činnosť v teréne, prípadne podnikajú v prenajatých priestoroch a vtedy si o kompenzáciu žiada prenajímateľ,“ dodáva J. Juriga.

Novinkou je, že kým vlani bola štátna pomoc ohraničená limitom 500-tisíc eur na jedného žiadateľa za obdobie dvoch mesiacov, v súčasnosti je strop stanovený nižšie. Maximálna suma na kompenzáciu je do 200-tisíc eur za mesiac. „Získať pomoc môže každý subjekt, ktorý má IČO a ktorý má priamu zmluvu buď o dodávke elektriny alebo plynu s dodávateľom energií, teda má vlastný elektromer a vlastný plynomer,“ spresnil minister Hirman.