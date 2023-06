Znie to nepredstaviteľne, ale najväčší exportér ropy na svete sa môže už čoskoro stať krajinou s negatívnym saldom obchodnej bilancie. Už sa to raz na krátko stalo počas prvotnej paniky súvisiacej s pandémiou, keď sa predaje ropy zastavili a jej cena sa krátkodobo prepadla do záporných hodnôt.

Odvtedy sa situácia výrazne menila. Po vojne na Ukrajine sa pokladnica Saudskej Arábie naplnila nečakanými zdrojmi, keď cena ropy vyletela nad 120 dolárov za barel. Tie časy sú však dávno preč a odvtedy jej cena poklesla o 40 percent. A klesá ďalej.

V pondelok cena ropy Brent stratila štyri percentá po tom, ako americká banka Goldman Sachs, jeden z najväčších komoditných býkov, tretí krát za posledný pol rok znížila odhad budúcej ceny. Dopyt, najmä z Číny, hlboko zaostáva za očakávaniami. „Prognózy OPEC-u aj IEA mali nádych zbožných prianí o zrýchlení rastu dopytu do konca roka,“ reagovali na situáciu analytici Citigroup.

Problém nie je len na strane klesajúce dopytu, ale aj ponuky. Údaje hovoria, že produkcia ropy je vyššie oproti minulému roku o viac ako milión barelov, a to napriek trom zníženiam produkcie členov OPEC+. Problém je však Rusko, ktoré napriek dohodám vyváža takmer rekordné množstvá ropy.