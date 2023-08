Nechať si pokladničný doklad pri nákupe od obchodníka vytlačiť, alebo si ho nechať poslať do e-mailu. Čoraz viac obchodov po celom Slovensku, prioritne najmä veľké obchodné siete, sa snažia fungovať zodpovedne k životnému prostrediu, teda čím ďalej tým menej papierovo. Mnohých zákazníkov v tomto prípade zaujíma, či je to v súlade s daňovými zákonmi i ochranou spotrebiteľa. TREND sa na to pozrel bližšie.

Daniari to majú „ošetrené“

Pohľad daniarov je pomerne jasný. Podľa platnej legislatívy môže podnikateľ po vzájomnej dohode s kupujúcim odovzdať alebo sprístupniť pokladničný doklad elektronicky, objasňuje pre TREND Martina Rybanská, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR. Táto elektronická forma pokladničného dokladu musí však podľa jej slov mať všetky náležitosti ako tlačený pokladničný doklad.

„Platí zásada, že ak je originálny doklad vytlačený, už sa nesmie sprístupniť alebo odovzdať elektronicky a opačne, ak je zaslaný alebo sprístupnený elektronicky, nesmie sa vytlačiť,“ spresňuje hovorkyňa. Už od júla 2022 môžu podnikatelia využívať v rámci bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb takzvanú VRP 2. Táto aplikácia umožňuje zaslanie pokladničného dokladu elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho.

„Podmienkou pre zaslanie pokladničného dokladu elektronicky je, že kupujúci musí pred jeho vydaním oznámiť podnikateľovi e-mailovú adresu, na ktorú mu bude pokladničný doklad zaslaný. Pri on-line registračnej pokladnici (ORP) je na podnikateľovi, či sa rozhodne sprístupniť možnosť zaslania pokladničného dokladu elektronicky zákazníkovi,“ spresňuje M. Rybanská.

Dôležitá ochrana spotrebiteľa

Niektorí zákazníci tiež majú otázky k tomu, či je elektronický a papierový pokladničný doklad rovnocenný. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (250/2007 Z. z.) ukladá predávajúcemu povinnosť vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby s predpísanými náležitosťami, hovorí pre TREND Marián Jargaš, vedúci odboru ochrany spotrebiteľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI).

„Zákon ďalšie možnosti vydania dokladu neupravuje. Podľa nášho názoru z tohto hľadiska je dostatočné, ak je pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, zaslaný alebo sprístupnený spotrebiteľovi v elektronickej podobe,“ spresňuje vedúci odboru. Spotrebiteľ s tým však musí súhlasiť, požiadať o to pred vytlačením pokladničného dokladu (za tým účelom uvedie mailovú adresu) a vtedy si musí byť vedomý, že reklamácia naúčtovaného tovaru s reálnym nákupom bude sťažená.

Ak nesúhlasí so zaslaním dokladu elektronicky, potom je predávajúci povinný ho vytlačiť. Z hľadiska ochrany spotrebiteľa treba podľa M. Jargaša uviesť, že predávajúci tak musí urobiť bez komplikácii. SOI v súčasnosti neeviduje podnety od spotrebiteľov na vydanie dokladov elektronickou formou.

Daňové kontroly na pretrase

Daniari často realizujú v teréne rôzne kontrolné akcie elektronických registračných pokladníc. Otázkou zostáva, ako kontrolujú, ak obchod pošle napríklad zákazníkovi pokladničný doklad do e-mailu.

„S ohľadom na zameranie výkonu kontroly nie je rozhodujúce, akým spôsobom dochádza k jeho vyhotoveniu. Kontroluje sa najmä to, či podnikateľ prijatú hotovosť zaevidoval v pokladnici e-kasa, zaslal dátovú správu do jej systému a či odovzdaný pokladničný doklad spĺňa všetky náležitosti,“ dodáva M. Rybanská. Podľa zamerania kontroly daniari kontrolujú aj iné ustanovenia zákona.

Postup daňovej kontroly elektronického dokladu je rovnaký ako pri bežnom tlačenom doklade. Kontrolór vykoná kontrolný nákup a požiada o zaslanie pokladničného bloku, napríklad e-mailom, prípadne ten sa môže zaslať či sprístupniť aj v aplikácii daného obchodníka.

„Po tom, ako sa doklad odošle na server e-kasa, ktorý mu pridelí unikátny identifikátor dokladu, sa následne odošle na e-mail kupujúceho, respektíve do príslušnej aplikácie, kde je kupujúci zaregistrovaný,“ dodáva M. Rybanská.

Tam si ho vie kontrolór následne skontrolovať bežným postupom. V prípade, ak sa doklad obchodníkovi nepodarí doručiť na server e-kasa pre výpadok internetu alebo z iného technického dôvodu, online registračná pokladnica elektronický doklad nevytvorí a vytlačí off-line doklad.

„Z nášho pohľadu je ideálny spôsob doručovania elektronického dokladu pre bežného kupujúceho do aplikácie daného obchodníka. Tam ho istým spôsobom môže automaticky sprístupniť elektronicky, a to bez nutnosti opakovane pri každom nákupe zadávať e-mail,“ spresňuje M. Rybanská.

Ak kupujúci chce hneď po nákupe tlačený doklad, oznámi to obchodníkovi ešte pred jeho uzavretím, respektíve pri platení a ten mu ho musí vytlačiť.