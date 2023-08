Žiadne papierové bločky, len elektronické napríklad do e-mailu či vybranej aplikácie. Takto by mohla čoskoro vyzerať blízka budúcnosť v obchodoch po Slovensku. Inšpiráciu mnohí obchodníci hľadajú aj v zahraničí, napríklad Francúzi pristúpili k radikálnemu opatreniu.

Papierové bločky po novom vydajú v obchodoch iba tým zákazníkom, ktorí o ne výslovne požiadajú. Tvorcovia nového francúzskeho zákona predpokladajú, že jeden supermarket takto ušetrí ročne aj pol tony papiera. Podobné novinky sa postupne rozširujú už aj na Slovensku.

V stále viac obchodoch tak majú zákazníci možnosť odísť bez účtenky. Neraz sa im ukladajú nielen do e-mailov, ale aj do vernostných aplikácií rôznych reťazcov. Zákazníci, najmä tí starší, z toho bývajú neraz zmätení, nevedia, ako si môžu nákup skontrolovať, prípadne to reklamovať, keď už z predajne odídu a nájdu ho napríklad až doma v e-maili.

Ďalší si však túto novinku pochvaľujú. Je to trend, ktorý sa bude dať len ťažko zastaviť. Opatrenie šetrí množstvo spotrebovaného papiera, aj životné prostredie, ktorého ochrana je dlhodobo v kurze.

Novinka získava viac priaznivcov

Zmenu v tomto smere chystá aj viacero ďalších obchodov, ktorí nasledujú prvé „lastovičky“ s touto novinkou. V obchodoch Terno a Kraj posielajú pokladničný blok elektronicky rovno na e-mail už od roku 2021. Zákazníci si ich môžu vyžiadať pri pokladni, ak majú vernostnú či členskú kartu a súhlasili s posielaním e-mailov. Papierové doklady však nikde v reťazcoch nerušia, týmto krokom sa snažia skôr redukovať odpad a odľahčiť životné prostredie.

„Takúto službu zaviedli viaceré obchodné siete a ďalšie to zvažujú. V zásade sa nemusí meniť legislatíva, pretože elektronické potvrdenie o platbe je účtovne rovnocenné s papierovou formou,“ objasňuje pre TREND Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

„Problematickejšie je ich samotné posielanie, keďže musí ísť o registrovaného zákazníka, aby sa platba s ním automaticky spárovala a zároveň sa zabezpečila ochrana osobných údajov,“ dodáva M. Krajčovič.

Inak povedané, takéto potvrdenia je možné posielať registrovaným klientom v rámci vernostného programu. Zatiaľ sa však na Slovensku nechystá také radikálne opatrenie ako napríklad vo Francúzsku, kde papierové bločky vydajú už iba zákazníkom, ktorí o to vyložene požiadajú. Takáto diskusia na Slovensku zatiaľ nie je, avšak sami obchodníci prichádzajú s udržateľnými riešeniami, potvrdzuje pre TREND M. Krajčovič.

„Keďže klasický biely termopapier sa nedá recyklovať a patrí do zmesového odpadu, niektorí obchodníci prešli na tzv. modrý papier, ktorý je možné recyklovať a patrí do papierového odpadu. Iní obchodníci sa vybrali cestou elektronických účteniek, keď sa zákazník môže vzdať takéhoto bloku a pošle sa mu elektronický blok na jeho e-mailovú adresu alebo do aplikácie,“ dodáva M. Krajčovič.

Každá zmena chce podľa neho svoj čas. Tak, ako sme si v minulosti nevedeli predstaviť, že letáky sa premiestnia čisto do digitálnej formy a v súčasnosti je to realita, tak časom môže prejsť oveľa výraznejšie množstvo účteniek tiež do digitálnej formy, dodáva predseda SAMO.

Obchodníci novinky vítajú

Už niekoľko mesiacov môžu len elektronický bloček dostávať napríklad zákazníci COOP Jednoty. „E-doklad je služba, ktorá držiteľom vernostnej karty COOP Jednoty umožňuje namiesto tlačeného pokladničného dokladu v predajni získať elektronickú podobu dokladu do zákazníckeho konta, prípadne do e-mailovej schránky,“ vysvetlila pre portál tvnoviny hovorkyňa tejto maloobchodnej siete Jana Kuklová.

V obchodných prevádzkach Terno a Kraj sa zasa zákazníkov pri pokladni vyslovene pýtajú, či chcú bloček vytlačiť alebo ho stačí poslať elektronicky. Aj reťazec Kaufland je už v testovacej fáze. „Momentálne podobné systémy testujeme, avšak konkrétnejší termín prípadnej realizácie zatiaľ z našej strany nie je možné zverejniť,“ dodala hovorkyňa spoločnosti Lucia Vargová.

Nad podobným ekologickým opatrením uvažuje aj obchodný reťazec Billa. „Predpokladáme, že by sme ho mohli v našich supermarketoch zaviesť v budúcom roku. Legislatívu nie je potrebné meniť, nakoľko elektronické potvrdenie o platbe je z účtovného hľadiska rovnocenné s papierovou formou,“ objasnila pre TREND Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti Billa.

V spoločnosti Datart registrujú daný trend z Francúzska, no rovnako evidujú, že táto zmena sa zatiaľ priamo nedotýka elektro sortimentu, vzhľadom na jeho dlhodobú životnosť. Podľa slov Sabiny Boudovej, marketingovej riaditeľky spoločnosti Datart, iniciatíva elektronických bločkov sa im veľmi páči.

„Zákazníkovi dávame možnosť výberu. Ak spraví online objednávku, za tovar zaplatí a príde si preň do predajne, naši elektrošpecialisti mu dávajú dve možnosti. Môže si vybrať, či si praje faktúru vytlačiť alebo mu bude postačovať faktúra v elektronickej podobe, ktorú obdrží mailom,“ vysvetľuje pre TREND S. Boudová.

Sortiment obchodov, kde sú žiadané elektronické bločky, sa neustále rozširuje. Aktuálne štatistky napríklad ukazujú, že miera využívania elektronických dokladov medzi firemnými zákazníkmi spoločnosti Shell presahuje 90 percent. „Rovnako tak ponúkame možnosť elektronickej účtenky pre zákazníkov, ktorí využijú mobilnú platbu Shell SmartPay,“ objasňuje Jana Voštinárová, riaditeľka korporátnej komunikácie Shell.

Na vydávanie elektronických pokladničných dokladov prešla od júna tohto roka aj sieť lekární Dr. Max. „Vnímame to ako posun v službách pre zákazníkov a prechod do online prostredia. Zmysel vidíme aj v ekologickom rozmere, nakoľko e-bloky do istej miery prispievajú aj k podpore udržateľnosti a majú pozitívny dopad na životné prostredie,“ prezrádza pre TREND výkonný riaditeľ siete Marián Jánoš.