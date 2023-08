Arm je spoločnosť, na ktorú pred rokmi vsadil aj ikonický investor Masayoshi Son, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SoftBank.



Už v júli 2016 novinárom v Londýne povedal: „To je presne tá firma, z ktorej som chcel urobiť základ budúceho úspechu Softbank.“ M. Son v posledných rokoch podporoval startupy, do ktorých neváhal investovať závratné sumy. Jeho investičný fond Visionfund nalial miliardy dolárov do rastových firiem ešte pred ich vstupom na burzu. V podnikateľských začiatkoch významne podporil firmy ako Uber, We Work, Slack alebo SoFi. Softbank mala významný kapitálový podiel aj v Alibabe, ktorá v roku 2014 debutovala na americkej burze. Terajší plánovaný vstup britského technologického giganta Arm, ktorého Softbank Visionfund vlastní od roku 2016, na newyorskú burzu, môže byť najväčším IPO práve od uvedenia čínskeho giganta Alibaba.

Väčšina spotrebiteľov síce Arm nepozná, ale denno-denne používajú jej produkty v zariadeniach, ktoré ho obsahujú. Spoločnosť totiž navrhuje kľúčové časti čipov napájajúcich takmer každý smartfón na planéte.

To dáva firme so sídlom v Cambridge v Spojenom kráľovstve obrovský strategický význam v technologickom priemysle. Od IPO sa očakáva ohodnotenie firmy medzi 60 až 70 miliardami dolárov a pravdepodobne pritiahne najväčších inštitucionálnych investorov sveta, ako aj obrie investičné banky či dokonca niektorých konkurentov z technologického odvetvia. Akcie dravého nováčika si na newyorskej burze bude môcť od septembra kúpiť aj bežný investor. Priamym konkurentom firmy je Nvidia a v tomto kontexte možno očakávať, že o akcie britskej firmy bude enormný záujem.

Na burze už boli, druhý pokus bude gamechanger