Americká burzová dominancia je pre Európu alarmom. Londýnska burza sa pred rokom rozhodla zatraktívniť vstup nových firiem. Pridala konfety, pompézne videá a filmovú hudbu. Realita je však triezva: za celý tento rok tu vstúpilo na burzu len šesť spoločností, spolu získali 208 miliónov dolárov. Najmenej za tri desaťročia. Ani na kontinente to nie je lepšie – hodnota IPO klesla oproti vlaňajšku o polovicu.
Kým európsky akciový trh sa postupne stáva bezvýznamným, Amerika zažíva boom. Len za prvý polrok sa objem získaného kapitálu na newyorských burzách zvýšil o 38 percent na 40 miliárd dolárov. V Hongkongu sa hodnota IPO dokonca zdvojnásobila.
Európske hviezdy odchádzajú
Švédska fintech ikona Klarna či britský čipový dizajnér Arm. Obe dali prednosť New Yorku pred domácimi trhmi. A pridávajú sa ďalší. Platobná platforma Wise či stávkový gigant Flutter Entertainment. Firmy miznú z európskych búrz, kupujú ich Američania alebo samy presúvajú kótovanie za oceán.
„Pre Európu je to budíček,“ varuje Stéphane Boujnah, šéf Euronextu, ktorý spravuje sedem regionálnych búrz. Kontinent podľa neho nesmie zostať len „pásmom medzi Amerikou a Áziou“.
Ironické je, že práve Amsterdam a Londýn boli kedysi kolískou verejného obchodovania s akciami. Získavali kapitál na výpravy, ktoré formovali koloniálne impériá. Dnes ich trhy upadajú do pasivity.
Počet firiem na londýnskej burze klesol za päť rokov o pätinu. Dnes je tam kótovaných zhruba 1600 spoločností s celkovou hodnotou päť biliónov dolárov. Pre porovnanie – samotná Nvidia má trhovú kapitalizáciu 4,4 bilióna. Špekuluje sa, že na americkú burzu odíde aj najväčšia hviezda britského indexu FTSE 100 – farmaceutický gigant AstraZeneca.
Odborníci bijú na poplach
Pre európskych lídrov je úpadok búrz existenčným problémom. Ohrozuje konkurencieschopnosť, produktivitu a ešte viac otvára nožnice medzi bohatstvom Američanov a Európanov.
„Bohatstvo vzniká pre učiteľov v Texase a štátnych zamestnancov v Kalifornii, nie pre európskych dôchodcov,“ varuje Stephan Leithner, šéf Deutsche Börse. Ak Európa nedokáže financovať a udržať vlastné špičkové firmy, stane sa len odrazovým mostíkom pre americkú dominanciu. Trumpova politika „America First“ tento pocit ešte zosilňuje.
Investovanie do Európy nie je sexi
Jeden z koreňov problému leží v samotnom správaní domácností. Európania síce odkladajú viac ako Američania, no svoje úspory nechávajú ležať v bankách. Podľa Európskej komisie držia v hotovosti a na bežných účtoch až 12 biliónov dolárov, teda približne 70 percent majetku. Väčšinou s mizivým výnosom.
