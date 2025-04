Premenlivý postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa voči predsedovi americkej centrálnej banky (Fed) Jeromeovi Powellovi zamával globálnymi trhmi. Šéf Bieleho domu chcel spočiatku finančníka z funkcie odvolať, pretože sa mu nepáčilo, ako manažuje úroky a domácu menovú politiku. O pár dní neskôr ale poprel, že by niečo také plánoval. Hoci tým investorov nateraz upokojil, vyvolal v nich pochybnosti v otázke nezávislosti centrálnej banky.

Kontroverzia sa začala, keď D. Trump opäť ostro kritizoval J. Powella za to, že pri znižovaní úrokových sadzieb postupuje príliš pomaly aj napriek náznakom ekonomického spomalenia. V príspevku na sociálnej sieti, ktorý neskôr vymazal, nazval finančníka „veľkým lúzrom“. Prezident ďalej naznačil, že nečinnosť Fedu by mohla viesť k recesii, ak inštitúcia nezačne okamžite konať.

Tieto vyjadrenia rozkolísali svetové finančné trhy. Olej do ohňa priliala aj skutočnosť, že sa D. Trump v súkromí pýtal poradcov, či by bolo z právneho hľadiska kóšer J. Powella odvolať. Hlavné americké indexy ako S&P 500, Nasdaq a Dow Jones klesli v priebehu jedného dňa o vyše dve percentá. Dolár taktiež oslabil a klesol na najnižšiu hodnotu za necelé tri roky, keďže investori spochybnili schopnosť centrálnej banky konať nezávisle a nepodľahnúť politickému tlaku.

Prezidentovo zatĺkanie zabralo

D. Trump sa neskôr na naliehanie zákonodarcov pokúsil situáciu upokojiť. Americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že prezident nikdy vážne neuvažoval o J. Powellovom odvolaní. Podľa neho si bol dobre vedomý právnych problémov, ktoré by tento krok spôsobil.

Samotný D. Trump následne uviedol: „Nikdy som sa mu nevyhrážal odvolaním. Len nesúhlasím s jeho politikou.“ Prezident pritom zdôraznil, že hoci ho vysoké úrokové sadzby frustrujú, rešpektuje úlohu Fedu pri ich riadení. Politickí analytici považujú D. Trumpovu zmenu rétoriky za strategický ústupok, ktorého cieľom bolo zabrániť prehĺbeniu chaosu na finančných trhoch.

Tie na prezidentove slová reagovali pozitívne a Wall Street pokračoval v raste, keď sa index S&P 500 v stredu posiľňuje o takmer tri percentá.

Dolár si mierne polepšil voči hlavným svetovým menám vrátane japonského jenu a švajčiarskeho franku. Obchodníci vnímali vyjadrenia Bieleho domu ako zmiernenie politického zasahovania do menovej politiky, čo aspoň dočasne obnovilo dôveru v nezávislosť Fedu.

Poškvrnená reputácia Fedu

Aj napriek miernemu zotaveniu trhov už stihol D. Trump svojimi vyjadreniami napáchať značné škody. Myšlienka odvolania úradujúceho šéfa Fedu nemá v modernej americkej histórii obdobu. Okrem toho vyvolala viaceré otázky týkajúce sa nezávislosti centrálnej banky.

Právnici upozornili, že hoci prezident teoreticky môže predsedu Fedu „z vážneho dôvodu“ odvolať, nie je jasné, čo to presne znamená. Podľa niektorých ekonómov už len predstava politického nátlaku môže spochybniť budúce rozhodnutia inštitúcie. Ak by pôsobili politicky motivovane, podkopalo by to dôveru v menovú politiku v čase, keď je jej jasné smerovanie kľúčové.

Celá situácia navyše vrhla zlý tieň na J. Powellovo vedenie. Hoci sa predseda Fedu nenechal D. Trumpovými výrokmi rozhodiť a opakovane potvrdil záväzok banky prijímať rozhodnutia na základe relevantných údajov, hrozba v podobe prezidentovej odvety môže ovplyvniť budúce zasadnutia menového výboru.

Svetové trhy a medzinárodní pozorovatelia budú preto odteraz pozorne sledovať, či medzi Bielym domom a Fedom nevzniká ďalšie napätie. Stávky sú totiž vysoké. Pretrvávajúca inflácia, neistý rast a napäté geopolitické vzťahy znamenajú, že americká ekonomika si nemôže dovoliť, aby v najvyššom orgáne menovej politiky zavládol chaos.

Hoci D. Trumpova zmena rétoriky nateraz trhy upokojila, vzniknutá situácia poukázala na krehkú rovnováhu medzi politickým a ekonomickým svetom. Fed, rovnako ako mnohé iné inštitúcie vo Washingtone, nie je voči prezidentovým nepredvídateľným rozhodnutiam imúnny. Či J. Powell dokáže týmto mínovým poľom prejsť bez ďalších otrasov, môže formovať nielen jeho pôsobenie vo funkcii, ale aj ďalší vývoj americkej ekonomiky.