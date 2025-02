Tesla oznámila pokles zisku a zníženie marží vo svojich štvrťročných aj celoročných výsledkoch, čím nesplnila očakávania analytikov. Napriek tomu akcie spoločnosti od volieb poskočili o viac ako 50 percent.

Podľa portálu CNN môže byť jedným z faktorov rastu akcií úzky vzťah Elona Muska so súčasným prezidentom Spojených štátov. Analytici upozorňujú, že viacerí investori sa viac sústredia na tento politický faktor než na reálne výzvy automobilky. Medzi ne patrí sprísňovanie emisných regulácií, rastúca konkurencia a klesajúci dopyt po elektromobiloch.

Koncom minulého roka Tesla pritom takmer stratila pozíciu najväčšieho výrobcu elektrických vozidiel, keď ju v predajoch dobehla čínska spoločnosť BYD.

Špekuluje sa, že Muskov vzťah s Trumpom by mohol Tesle pomôcť pri získavaní regulačných výhod pre jeho futuristické projekty, ako je autonómny Cybercab. Hoci Musk opakovane sľubuje prelomové inovácie, jeho technológia Full Self-Driving (FSD) zatiaľ nedosiahla očakávanú úroveň a zostáva pod dohľadom federálnych vyšetrovateľov.

„Musk tvrdí, že úplná autonómia vozidiel je na dosah, no odborníci sa na jeho vízii stále nezhodujú,“ píše CNN.

Elektromobilita stráca imidž

Dopyt po elektromobiloch v Spojených štátoch sa spomaľuje, pričom Muskov otvorený politický postoj odrádza časť potenciálnych kupcov. Kritici varujú, že jeho väzby na Trumpa a krajne pravicové osobnosti v Európe môžu poškodiť značku Tesla, najmä medzi liberálnymi zákazníkmi.

Donald Trump po nástupe do úradu podpísal výkonný príkaz, ktorým zrušil prísnejšie emisné normy zavedené počas vlády Joea Bidena. Tieto pravidlá umožňovali automobilkám nakupovať emisné kredity od výrobcov s nulovými emisiami, ako je Tesla, aby splnili predpisy. Tesla, ako najväčší príjemca týchto regulačných kreditov, na nich len za prvé tri kvartály zarobila dve miliardy dolárov.

Trump zároveň signalizoval koniec federálnej dotácie 7 500 dolárov na nákup elektromobilov, čo by elektrické vozidlá znevýhodnilo oproti benzínovým autám. Hoci Musk zrušenie dotácií podporuje, tento krok by mohol Teslu prinútiť k ďalšiemu znižovaniu cien, čo by ešte viac zvýšilo tlak na jej marže.

„Strata daňových úľav sťaží autám Tesly konkurenciu s benzínovými vozidlami. Spoločnosť má už teraz väčšiu výrobnú kapacitu, než aký je dopyt,“ upozorňuje Garrenn Nelson, analytik CFRA Research.

Vizionár stojí na križovatke

S prebytočnou výrobnou kapacitou a neistým trhom musí Tesla hľadať spôsob, ako si udržať konkurencieschopnosť. Minulotýždňové uvedenie vylepšeného Modelu Y bez tradičnej veľkolepej prezentácie vyvolalo u akcionárov znepokojenie, pričom akcie Tesly od svojho vrcholu pred mesiacom stratili takmer 20 percent hodnoty.

„Zdá sa, že Muskove priority sa posunuli od inovácií a technológií smerom k politike. Jeho rozsiahle záväzky v iných spoločnostiach, ako aj čoraz častejšia prítomnosť v Bielom dome vyvolávajú otázky o potenciálnom konflikte záujmov medzi jeho podnikateľskými aktivitami a politickými ambíciami,“ konštatuje CNN.