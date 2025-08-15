Na prvý pohľad sa môže zdať, že inteligencia a investičný úspech kráčajú ruka v ruke. Vysoké IQ, analytické myslenie a schopnosť spracovávať komplexné informácie sú predsa vlastnosti, ktoré by mali logicky viesť k nadpriemerným výnosom.
Realita je však odlišná. Viaceré štúdie aj skúsenosti renomovaných investorov ukazujú, že nadpriemerná inteligencia môže byť v investovaní skôr prekážkou než výhodou. Warren Buffett, jeden z najuznávanejších investorov všetkých čias, opakovane zdôrazňuje, že kľúčom k dlhodobému bohatstvu nie je komplikovaná stratégia, ale disciplína, trpezlivosť a jednoduchosť.
Morgan Housel, autor bestselleru Psychológia peňazí, to vystihol trefne v podcaste The Burnouts: „Inteligentní ľudia mávajú pocit, že investovanie musia robiť zložito, aby dosiahli skutočné výsledky. Paradoxne, platí presný opak, čím komplikovanejšie sa snažíte investovanie spraviť, tým horšie sú vaše šance na úspech.“
Emočné pasce, ktorým sa nevyhne ani génius
Jedným z hlavných dôvodov, prečo vysoká inteligencia často nevedie k lepším výsledkom, je prehnaná sebadôvera. Ľudia zvyknutí, že ich úsudok sa v akademickom či pracovnom prostredí osvedčuje, si túto istotu prenášajú aj do investovania. Na trhoch však platia iné pravidlá. Presvedčenie, že dokážu lepšie než ostatní predvídať pohyby trhu, ich často vedie k príliš častému obchodovaniu, podceňovaniu rizika a ignorovaniu diverzifikácie.
Ďalšou slabinou je emocionálne rozhodovanie. Ani vysoké IQ neochráni pred psychologickými skresleniami, ktoré ovplyvňujú všetkých investorov. Typickým príkladom je dispozičný efekt - tendencia rýchlo predávať ziskové investície a príliš dlho držať stratové. Strata bolí viac ako zisk, a tento emocionálny tlak dokáže ovplyvniť aj inak veľmi racionálnu myseľ.
