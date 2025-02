Kým v USA 15-ročný Elijah Lunde buduje portfólio za 18-tisíc dolárov, jeho rovesníci na Slovensku sa s investovaním ešte len zoznamujú. Výrazný rozdiel je aj v možnostiach, ktoré majú k dispozícii.

Elijah začal investovať už ako osemročný prostredníctvom platformy Stockpile, kde mu rodina k sviatkom darovala akcie namiesto peňazí. Dnes vlastní podiely v Tesle, Amazone, Mete či Berkshire Hathaway a investovanie vníma ako nástroj na budovanie bohatstva. „Týchto peňazí sa nedotknem. Chcem mať flexibilitu neskôr, keď príde čas na veľké nákupy – auto, dom alebo dokonca dôchodok,“ vysvetľuje.

Na Slovensku však deti pod stromček najčastejšie dostávajú obálky s 50 eurami, ktoré buď minú, alebo im ich rodičia odložia „na neskôr“. Ale kam? Do banky, kde úroky sotva pokryjú infláciu?

Štát sa síce často sťažuje na nízku úroveň finančnej gramotnosti, no spolieha sa na to, že učitelia na základných a stredných školách si nájdu čas a prostriedky na integráciu tejto témy do už aj tak preplnených učebných osnov. Mladí ľudia sa tak v prvom zamestnaní spoliehajú na druhý pilier, o ktorom však mnohí nevedia takmer nič.

V Spojených štátoch si zamestnanci odkladajú päť až pätnásť percent zo mzdy do dôchodkového sporiaceho plánu, pričom zamestnávateľ im často pridáva rovnakú sumu. Väčšina firiem ponúka tzv. matching contribution – príspevok k úsporám zamestnanca, ktorý zvyčajne predstavuje 50 až 100 percent z prvých 3 až 6 percent mzdy vložených do dôchodkového fondu.

Američania si navyše môžu vybrať, kam ich peniaze smerujú – môžu investovať do širokých indexových fondov alebo si vybrať akcie konkrétnych firiem.

„Začínal som trochu panikáriť, či budem mať dosť na dôchodok, pretože na svoje dôchodkové účty nedávam veľké sumy,“ hovorí Clare Colombo, 27-ročný študent z Chicaga, ktorý pracuje pre softvérovú spoločnosť. „Toto bol prvý rok, kedy som začal uprednostňovať vyššie mesačné sumy do akcií. Nechcem pracovať navždy“. Na sporiacom účte má ušetrených približne 26-tisíc dolárov. V čase, keď odíde do dôchodku, sa zameriava na 1 až 1,5 milióna dolárov.

