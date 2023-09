Nechcete preplácať hypotéku s vysokými úrokmi? Využite mimoriadne splátky a znížte si mesačné platby alebo si skráťte splatnosť. Táto rada má svoju logiku, no užitočná je iba pre dlžníkov, ktorí peniaze majú. Ani v ich prípade však nemusí byť predčasné splácanie správne rozhodnutie.

Rezerva na pol roka

Určite platí, že mimoriadna splátka dokáže zásadným spôsobom ušetriť peniaze. V prípade klienta, ktorému napríklad zostáva splatiť 100-tisíc eur a úver má rozvrhnutý ešte na 20 rokov, bude nová splátka pri 4,5-percentnom úroku 633 eur. Ak by však predčasne splatil 10-tisíc eur, jeho mesačná platba by klesla na 570 eur, alebo by pri zachovaní pôvodnej splátky namiesto 20 rokov splácal iba 17.

Ešte výraznejšie by dlžník usporil, ak by skúsil splatiť polovicu dlžnej sumy. V takom prípade by platil iba 316 eur, alebo by sa pri zachovaní pôvodnej splátky splatnosť z 20 rokov znížila na veľmi príjemných osem rokov.

Investovať do predčasného splatenie všetky ušetrené peniaze však môže byť problém. Najmä ak sa klient vzdá aj finančnej rezervy. Pre prípad straty zamestnania či dlhodobej práceneschopnosti odborníci odporúčajú držať si bokom aspoň šesťnásobok mesačných výdavkov. Alebo pre situácie, ak bude potrebná väčšia oprava auta či napríklad výmena drahšieho elektrospotrebiča.