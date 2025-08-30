Písal sa rok 1843, keď Spojené kráľovstvo zachvátila takzvaná železničná mánia. Prvé úspešné železničné trate spustili lavínu optimizmu, ktorá pohltila nielen skúsených obchodníkov, ale aj novú triedu drobných investorov zo strednej vrstvy. Každý chcel byť súčasťou revolúcie, ktorá sľubovala prepojiť svet a priniesť nevídané bohatstvo. Do dvoch rokov sa ceny akcií na londýnskej burze zdvojnásobili a počet nových železničných firiem sa strojnásobil. Tlač šírila nadšené predpovede, že „celý svet sa stane rýchlejším a produktívnejším“.
Hoci sa toto proroctvo v dlhodobom horizonte naplnilo, bublina neodolala realite a napokon praskla. Mnohí špekulanti prišli o celé majetky. O tri desaťročia neskôr sa podobný scenár zopakoval aj v USA - s rovnakými dôsledkami. Technológia sa síce za tie roky posunula vpred, správanie investorov však zostalo rovnaké.
Dnes, po takmer dvoch storočiach, je situácia podobná. Investície do umelej inteligencie už v pomere k americkému HDP prekonali telekomunikačný boom z prelomu tisícročí a v koncentrácii investícií zaostávajú len za spomínanou železničnou mániou. Zdá sa teda, že aj súčasný AI boom sa blíži k svojmu rozhodujúcemu okamihu.
Kapitálový maratón
Postoj veľkých technologických gigantov je jednotný a nekompromisný: umelá inteligencia má zmeniť svet, pretransformovať ekonomiku a prudko zvýšiť produktivitu. Preto treba investovať – bez váhania. Ich rozhodnutia to jasne potvrdzujú. Spoločnosť Microsoft nedávno oznámila kapitálové výdavky na úrovni približne 30 miliárd dolárov za aktuálny štvrťrok, čo predstavuje najväčšie štvrťročné výdavky v histórii amerických korporácií. Materská spoločnosť Google, Alphabet, zvýšila svoj rozpočet na rok 2025 na 85 miliárd dolárov a spoločnosť Meta očakáva, že tento rok minie 72 miliárd dolárov.
Tento trend sa však nekončí pri veľkých amerických firmách. Americká banka Morgan Stanley odhaduje, že globálne výdavky na infraštruktúru umelej inteligencie by mohli do roku 2029 dosiahnuť tri bilióny dolárov.
Vyššia produktivita vďaka AI pridá akciovým trhom 16 biliónov dolárov, očakáva Morgan Stanley
