Americký akciový trh sa po výbornom výkone počas minulého roka zmieta v neistote. Hlavný akciový benchmark S&P 500 od začiatku roka stráca 5,8 percenta, technologický Nasdaq 100 odpísal 9,2 percenta a Russell 2000 pokrývajúci hlavne malé a stredné podniky stráca 11,2 percenta.

Paradoxom pritom je, že hoci za poklesom stoja chaoticky a nepredvídateľne zavádzané obchodná clá zo strany americkej vlády, akciovým trhom mimo USA sa darí viac ako americkým akciám. V prípade európskych akcií je možné vidieť optimizmus z historicky veľkých investícií do zbrojenia a uvoľnenia fiškálnych pravidiel v nemeckej ekonomike, ktoré otvárajú cestu k veľkým infraštruktúrnym investíciám.

Americké akcie porážajú aj najbližší susedia - Mexiko a Kanada. Tieto krajiny pritom posielajú väčšinu svojho exportu do USA. V prípade Kanady je to 75 percent, Mexiko posiela do USA až 80 percent. Pre EÚ je USA tiež najväčší obchodný partner, ale pokrýva len 20 celkového exportu.

Napriek tomu je mexický akciový index BMV od začiatku roka v zisku o 9 percent a kanadský index TSX je na nule, čo je stále lepšie ako silné straty na amerických burzách. Na jednej strane u investorov existuje aspoň čiastočne optimizmus ohľadne toho, že zavedené clá nevydržia dlho. V prípade mexických a kanadských akcií je však v hre viacero faktorov, ktoré určujú ich výnos.

Stávka na mexickú hodnotu