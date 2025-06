Investori často panikária, keď ceny akcií prudko klesajú. Občas to má opodstatnený dôvod – zlé hospodárske výsledky, zlý manažment, narušený biznis model. V takých prípadoch je namieste spozornieť. Lenže vo väčšine prípadov za poklesom cien nie je nič iné ako zmena nálady na trhu – neistota, geopolitické napätie, makroekonomické obavy. Fundament firmy ostáva silný, ale cena sa zosype. A práve v týchto okamihoch vznikajú príležitosti na nadpriemerné výnosy.

Z miláčika trhu na odpis a späť

Stačí si spomenúť na prípad Netflixu. Od marca 2020 do októbra 2021 jeho akcie stúpli na dvojnásobok. Potom však prišiel obrat a do siedmich mesiacov padli o 73 percent. Stačilo, že prvýkrát v histórii klesol počet predplatiteľov. Investori začali pochybovať o budúcom rastovom potenciáli.

Spomalenie prišlo po boome vyvolanom pandémiou, keď sa následne zintenzívnila konkurencia v oblasti streamovania, a zvýšenie cien viedlo k väčšiemu počtu zrušení predplatného. A predsa – koncom roka 2022 prišlo prekvapenie: 7,7 milióna nových predplatiteľov. Dnes sú akcie Netflixu vyššie o vyše 600 percent oproti minimu z jesene 2022.

Panika ako príležitosť

Rok 2022, zatiaľ posledný stratový pre index S&P 500, priniesol výpredaje akcií viacerých technologických gigantov. Meta klesla o 76 percent, Nvidia o 66 percent. Nie preto, že by ich biznis skolaboval. Naopak – marže, rast tržieb, návratnosť kapitálu ostávali vysoké. Jednoducho len prevládol negatívny sentiment. Od svojho dna v októbri 2022 zaznamenali akcie Nvidie raketový rast o 1 200 percent, zatiaľ čo Meta nezostala pozadu a posilnila o 730 percent.

Blogeri z Market Sentiment preto testovali jednoduchú stratégiu: ak akcia spadne o 50 percent, investuj sto dolárov a drž. Výsledok? Z 502 akcií v indexe S&P 500 od roku 2015 zaznamenalo takýto pokles až 262 titulov. Ak by ste ich všetky nakúpili, vaša priemerná návratnosť by bola 114 percent, teda porovnateľná s indexom (123 percent). No čím hlbší pokles, tým vyšší výnos. Pri 75-percentnom poklese bola návratnosť už 151 percent.

Nie každý prepad sa oplatí

Analýza Michaela Mauboussina z Morgan Stanley ukázala, že akcie, ktoré klesli o 50 až 55 percent, sa v troch štvrtinách prípadov napokon dostali späť na svoje maximá. No pri poklese o 95 percent sa dokázalo zotaviť len 16 percent titulov. Tie, ktorým sa to podarilo, však priniesli investorom mimoriadne výnosy. Ako si vytvoriť vlastný filter medzi panikou a príležitosťou?