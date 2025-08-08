Akcie konglomerátu Berkshire Hathaway zaznamenali najväčší prepad za posledné roky. Od začiatku mája, kedy 94-ročný Warren Buffett oznámil, že sa chystá odovzdať opraty Gregovi Abelovi, stratili akcie Berkshire až 14 percent. V ostrom kontraste oproti indexu S&P 500, ktorý za ten istý čas posilnil o jedenásť percent.
Pritom práve akcie Berkshire mnohí investori dlhodobo vnímajú ako proxy – teda akýsi zástupný ukazovateľ – pre celkový vývoj amerického trhu. Berkshire je totiž diverzifikovaný naprieč viacerými odvetviami ekonomiky a jeho výkonnosť často odzrkadľuje širší trhový sentiment. Aktuálny vývoj však ukazuje, že odchod Buffetta z čela firmy je pre trh výnimočne silným signálom: éra „veštca z Omahy“ sa končí – a dôvera v jeho nástupcu nie je zatiaľ samozrejmá.
Spolu so zosnulým Charlie Mungerom vybudoval W. Buffett kolosálny investičný stroj, ktorého trhová hodnota dnes atakuje hranicu jedného bilióna dolárov. Ide o historický míľnik – Berkshire sa ako prvá netechnologická firma v USA prebojovala do tejto elitnej „biliónovej“ ligy. V jadre ide o tri piliere: vlastnené podniky naprieč rôznymi sektormi, masívne investičné portfólio a mohutný balík hotovosti.
Trh bez Buffetta je nervózny
W. Buffett, ktorý premenil krachujúci textilný podnik na investičné impérium s podielmi v poisťovníctve, energetike, doprave aj maloobchode, za šesť dekád dosiahol výnosy, ktoré prekonali S&P 500 o viac než päť miliónov percentuálnych bodov. Výnimočná výkonnosť viedla k tomu, čo analytička CFRA Cathy Seifertová nazýva „Buffettovým prémiom“ – dôverou investorov, ktorá sa premietla do vyššej ceny akcie.
Táto prémiová valuácia Berkshire Hathaway teraz vyprcháva, pričom ide o druhý najväčší rozdiel v výkonnosti spoločnosti oproti indexu S&P 500 za štvrťrok od roku 1990. Horší výsledok zaznamenali akcie Berkshire len počas prvej vlny pandémie.
Pre predvídavých investorov je to však jedinečná príležitosť kúpiť si akcie konglomerátu riadeného Abelom, vybraným nástupcom Buffetta, za výraznú zľavu. G. Abel už preukázal svoju hodnotu – výrazne zefektívnil podnikanie poisťovne GEICO, jedného z klenotov portfólia Berkshire a zároveň jednej z najväčších poisťovní v USA. Modernizoval spôsob posudzovania poistného rizika a zlepšil prevádzkovú efektivitu, čo sa premietlo do citeľného rastu ziskovosti.
Medzi ďalšie perly patriace do portfólia patrí BNSF Railway, jeden z najväčších severoamerických železničných dopravcov, a energetická spoločnosť Berkshire Hathaway Energy, ktoré pravidelne prinášajú silné výnosy. Celkové prevádzkové zisky Berkshire dosiahli v roku 2024 až 47,4 miliárd dolárov, pričom portfólio stabilných a generujúcich cash-flow firiem je veľmi pevné. Zníženie ceny akcií – najmä tých obchodovaných v Nemecku, kde od mája klesli o približne 20 percent – je preto signálom pre investorov, ktorí majú dôveru v ďalšie brilantné vedenie a základné hodnoty Buffettovho konglomerátu. Niektorí investori, ktorí inak s pokojom držia tieto akcie celé desaťročia, začínajú vyberať zisky alebo cúvať.
Kto predáva? A prečo?
