Jarná dovolenka sa nemusí predražiť. Viete, ako na to?

9/10 Kedy by si mal poistenec overiť výšku poistného krytia?

Pri každej jednej ceste do zahraničia, pri ceste do Spojených štátov amerických, pri ceste do Ázie a Afriky.

Klienti by si výšku poistného krytia mali skontrolovať pri každej ceste do zahraničia, pričom by mali brať do úvahy aktivity, ktoré budú vykonávať. Nemali by zabúdať ani na to, že ceny za jednotlivé úkony zdravotného ošetrenia sa môžu v zahraničí líšiť. Limit napríklad 150-tisíc eur môže stačiť na hospitalizáciu v rámci Európy, ale nie v Spojených štátoch.