Po mesiaci neistoty svet čelí realite obchodnej vojny, ktorú vedie prezident Spojených štátov Donald Trump. Výrobná aktivita v apríli klesla vo všetkých dôležitých fabrikách. Len málo ekonomík sveta sa dokáže vyhnúť negatívnym dôsledkom ciel.

Motivácia pre vzájomné obchody medzi USA a Čínou prakticky zmizla; tieto dve krajiny pritom spolu tvoria viac než 40 percent svetového HDP. Údaje agentúry Bloomberg potvrdili, že americká výroba klesla najviac za posledných päť mesiacov. V Číne zaznamenali rovnako hlboký prepad ako naposledy v decembri 2023. Index globálnej výrobnej produkcie, ktorý zverejnila banka JPMorgan, v apríli klesol na najnižšiu úroveň od októbra 2022.

Svetová ekonomika zažíva otrasy, ktoré nemusia pominúť ani v prípade, že Biely dom dosiahne sériu bilaterálnych dohôd o odstránení obchodných bariér. Po znížení prognózy rastu šéfka MMF Kristalina Georgievová upozornila, že pretrvávajúca neistota môže zvýšiť riziko globálnej recesie.

Podľa hlavného medzinárodného ekonóma ING Jamesa Knightleyho sa nálada vo výrobe nezlepší, kým nebude jasné, akým smerom sa bude politika ciel uberať. „Nepredvídateľná povaha ciel vytvára obrovskú neistotu a firmy radšej neinvestujú. S veľkými rozhodnutiami budú čakať, kým nebudú mať istotu, že nedôjde k ďalšej okamžitej zmene ekonomického prostredia,“ povedal.

Na amerických akciových trhoch to ale vyzerá, že investori sa zmierujú s priebehom obchodnej vojny a veria, že sa rýchlo skončí. Index S&P 500 klesol len o 2,4 percenta od chvíle, keď Donald Trump vyhlásil tzv. Deň oslobodenia. Napriek tomu sa akcie nachádzajú približne o 10 percent pod historickým maximom z februára. Trh zatiaľ nezohľadňuje scenár recesie, nehovoriac o obchodnom kolapse, uvádza The Economist. Analytici predpokladajú rast ročných ziskov na úrovni 12 percent, pričom ceny akcií sú takmer na úrovni pred Trumpovým zvolením.

Spokojnosť investorov pravdepodobne nie je na mieste. Colné sadzby, ktoré si Spojené štáty a Čína navzájom uvaľujú, dosahujú také výšky, že sa prakticky rovnajú embargu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. Trumpove tvrdé „recipročné“ clá voči zvyšku sveta boli len odložené, nie zrušené. Čínske exportné objednávky klesajú a rezervácie prepravcov kontajnerov smerujúcich do Ameriky výrazne poklesli. Firmy hovoria o obmedzovaní investícií a spotrebitelia čoraz viac pociťujú obavy z nezamestnanosti a inflácie.

V eurozóne sa objavil záblesk krátkodobej nádeje. Výrobný index S&P Global dosiahol najvyššiu úroveň za 32 mesiacov. Dôvodom mierneho optimizmu sú najmä očakávania spojené s masívnym zbrojením. „Priemyselná výroba je stále silne závislá od americkej colnej politiky,“ uviedol hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia. Zároveň poukázal na to, že výrobcovia dokázali v apríli zvyšovať marže – nákupné ceny klesli, predajné rástli najrýchlejšie za posledné dva roky. C. de la Rubia upozorňuje, že tento trend môže čoskoro skončiť. „Obchodné presuny spôsobené clami pravdepodobne privedú čínske tovary do EÚ, čo zvýši konkurenciu,“ dodal.

Hlavný ekonóm pre Európu zo spoločnosti Jefferies International Mohit Kumar tvrdí, že zverejnené údaje sú len začiatok. „Ešte pár týždňov potrvá, kým sa naplno prejaví dosah ciel,“ uviedol. Podľa neho budú čísla slabnúť, aj keby D. Trump dosiahol dohody s väčšinou partnerov, keďže dôsledky rozvratu v dodávateľských reťazcoch už prebiehajú.